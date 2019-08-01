Начался ремонт Восточного обхода Перми

17:59 | 30.08.2019

Начались работы по ремонту Восточного обхода города Перми. Ремонт выполняется с 12 по 17 км региональной трассы.



Основная работа на дороге - устранение колейности. Одно из главных условий при организации работы - во избежание остановки движения транспорта на автодороге работы должны выполняться по каждой половине проезжей части отдельно.



Подрядчик, ООО «Евродорстрой», в рамках контракта должен отремонтировать автомобильную дорогу общей площадью 51 817 кв. метров. Цена контракта составляет 54,3 млн рублей.



Будет проведено выравнивающее фрезерование проезжей части. Обочины укрепят фрезерованным асфальтогранулятом, с последующей их планировкой, уплотнением и обеспечением нормативного уклона на всем протяжении ремонта. Все этапы работ будут сопровождаться геодезической съемкой.



Работы должны завершиться в конце ноября. Водителям рекомендуют заранее выбирать маршрут движения.

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