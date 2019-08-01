Пермь: новости дня
17:56 | 30.08.2019
Прикамских предпринимателей проконсультируют в МФЦ по вопросам госзакупок
Приемная будет работать с 19:00 до 20:00. Предприниматели смогут обратиться к специалистам надзорного ведомства по вопросам исполнения законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Кроме того, представители бизнеса смогут пожаловаться на нарушение закона о конкуренции.
Напомним, дни консультаций с участием представителей прокуратуры проходят на площадке Пермского краевого многофункционального центра каждый первый понедельник месяца. Ранее посетители МФЦ в ходе таких выездных приемов уже могли получить юридическую помощь в сфере трудового законодательства, градостроительства, предпринимательской деятельности.
Также на площадках центров «Мои документы» регулярно проводят консультации специалисты Управления Роспотребнадзора. В сентябре консультационные часы по вопросам защиты прав потребителей пройдут в трех филиалах МФЦ Пермского края. В многофункциональном центре «Индустриальный-2» (Пермь, ул. 9 Мая, 3) приемная Роспотребнадзора будет работать 16 сентября с 9:00 до 12:00. Жители правобережной части города могут обращаться за помощью к специалистам ведомства по вторникам, с 16:00 до 17:00. Выездной прием будет организован в филиале «Кировский-3» (ул. Федосеева, 7). В Чайковском консультации в отделении МФЦ (ул. Декабристов, 9) пройдут 13 сентября с 16:00 до 17:00.
График проведения дней консультаций в филиалах краевого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг можно уточнить по телефонам: (342) 270-11-20, 8-800-550-05-03.
© «Вечерние ведомости»
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