Губернатор Прикамья примет участие в заседании рабочей группы Госсовета в Калининграде

16:12 | 30.08.2019

30 августа в Калининграде состоится расширенное заседание рабочей группы Государственного совета под председательством первого заместителя председателя Правительства РФ – министра финансов РФ Антона Силуанова. В заседании примут участие глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин, представители федеральных министерств, губернатор Пермского края Максим Решетников, а также главы других регионов России.



На заседании обсудят ход реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Напомним, в июле текущего года расширенное совещание по вопросу реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» под председательством Антона Силуанова состоялось в Перми. Тогда первый зампред Правительства РФ отметил, что Пермский край является продвинутым регионом с точки зрения инноваций, реализации национальных проектов, и попросил губернатора Максима Решетникова поделиться опытом с коллегами из других регионов.



В 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным утверждено 12 национальных проектов по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Национальные проекты закрепили цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года.

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