Губернатор Прикамья встретился с труппой Театра оперы и балета перед стартом 148-го театрального сезона

14:57 | 30.08.2019

Накануне открытия 148-го сезона в Пермском театре оперы и балета губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с труппой.



Глава Прикамья поздравил собравшихся с открытием сезона, а Андрея Борисова – с назначением на должность генерального директора. «Очевидно, что в этом сезоне театр входит в полосу перемен. Отныне театром будет управлять директор, а вместо единоличного художественного руководителя будет художественный совет, который вместе с директором займется формированием стратегии развития театра», – отметил Максим Решетников.



Ранее, на пресс-конференции, директор театра Андрей Борисов представил художественный совет, в который вошли главный дирижер Артем Абашев, главный балетмейстер Алексей Мирошниченко, директор оперной труппы Медея Ясониди и главный хормейстер Евгений Воробьев. «Эти люди не первый год в команде, мы чувствуем плечо друг друга и, я надеюсь, вскоре выйдем из турбулентности, которая временно возникла у нас на пути», – отметил руководитель театра.



Кроме того, губернатор напомнил членам труппы о тех преобразованиях, которые ждут театр в будущем. В частности, о строительстве новой сцены. На данный момент уже идет работа над ее проектом, участие в которой примут и американские архитекторы: им предстоит заниматься архитектурным обликом фасада и интерьера.



Как сообщил глава Прикамья, месторасположение новой сцены уже известно. Это будет площадка рядом со сквером Татищева. Один из фасадов будущего театра будет выходить на улицу Ленина, другой – на Каму.



Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, в свою очередь, рассказал, что в новом театре запланированы два больших зрительных зала — на 1300 и 800 зрительских мест. Планшеты сцен задуманы абсолютно идентичными, чтобы можно было репетировать максимально долго в малом зале, пока в большом идут репертуарные спектакли. Малый зал будет концертным. В новом театре разместятся три балетных класса, хоровой класс и классы для индивидуальных занятий.



Ожидается, что к ноябрю текущего года уже будет готов эскиз нового театра.



Также в ходе встречи губернатор Максим Решетников вручил благодарственные письма за заслуги в развитии культуры и искусства в Пермском крае и плодотворную деятельность. Их получили директор оперной труппы Медея Ясониди, солистка оперной трупы Лариса Келль и артистка оркестра Татьяна Савинова. Еще двум артистам оперы – Борису Рудаку и Константину Сучкову – благодарственные письма вручат уже в наступающем сезоне.



Как сообщил Андрей Борисов, в предстоящем 148-м сезоне театралов ждут события разного калибра, два из них – международные. Это конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой, который пройдет в апреле-мае, и Дягилевский фестиваль, запланированный на июнь 2020 года.

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