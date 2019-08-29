В Перми изменится маршрут автобусов №60

14:53 | 30.08.2019

Изменение связано с необходимостью обеспечить транспортную доступность микрорайона Оборино.



С 1 сентября на автобусном маршруте №60 «ДДК им. Кирова – улица Попова – Комсомольская площадь» будут организованы заезды в микрорайон Оборино. Маршрут следования меняется с целью обеспечения транспортной доступности жителей данного микрорайона и компенсации движения автобуса №39 «Микрорайон Оборино – Драмтеатр», на котором ООО «Закамский автобус-1» прекращает деятельность.



Автобусы будут оборудованы информационными табличками с указанием направления движения. Также пассажиры смогут воспользоваться правом бесплатной пересадки на другие маршруты пилотного проекта и электротранспорт.



Обслуживание данного направления будет осуществляться МУП «Пермгорэлектротранс».



Отметим, что в таком режиме автобусный маршрут №60 будет работать до вступления в силу новой маршрутной сети, в которой предусмотрена организация автобуса от микрорайона Оборино до Ласьвенских хуторов.

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