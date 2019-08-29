В рамках нацпроекта в Прикамье направят 20 млн рублей для модернизации еще трех библиотек

14:49 | 30.08.2019

Объявлены победители всероссийского конкурса на создание модельных библиотек в 2020 году. Среди них и три библиотеки из Пермского края: библиотека № 14 им. М.Ю. Лермонтова в Перми, Центральная детская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова в Красновишерске и Лысьвенская центральная библиотека. Первые две получат по 5 млн рублей, третья – 10 млн рублей. Всего от Пермского края на конкурс «Модельные библиотеки» в этом году заявлялось семь библиотек.



Проект предполагает создание современных интеллектуальных и образовательных центров, которые сочетают в себе красивый дизайн, комфортное пространство, доступ к новейшим информационным технологиям и компьютерному оборудованию.



Как отмечает министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, сегодня во многом от руководства муниципалитетов и их активности зависит развитие отрасли в той или иной территории: «Национальный проект «Культура» дает беспрецедентные возможности по модернизации материально-технической базы и реализации новых творческих проектов. Многие из его направлений имеют конкурсную основу, и грамотная работа муниципалитета при составлении заявки играет важнейшую роль».



Отметим, при министерстве культуры на базе краевых учреждений культуры уже созданы и работают проектные офисы, которые предоставляют максимально полную информацию по каждому направлению нацпроекта.



Первые библиотеки нового поколения появятся уже в этом году, две из них – в Перми. В ноябре-декабре откроются обновленные библиотеки № 1 им. Л.Н. Толстого и № 8 им. Н.А. Островского, которые ранее получили федеральную субсидию в размере 10 млн рублей. На данный момент здесь завершился ремонт, происходит подключение к электронным ресурсам, закупается новая мебель и информационное оборудование, приобретаются книги. Еще один важный аспект – создание условий для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья.



Конкурс «Модельные библиотеки» проводится в рамках национального проекта «Культура». На создание 660 модельных библиотек в течение шести лет, с 2019 по 2024 год, будет потрачено 4,2 млрд рублей, по 700 млн в год. Ежегодно финансирование на свое развитие получают 110 библиотек. За счет модернизации этих культурных учреждений посещаемость библиотек через пять лет должна увеличиться в полтора-два раза.

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