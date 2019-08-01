Пермь: новости дня
18:16 | 29.08.2019
В Перми пройдет «Ярмарка спорта»
Пермяки любого возраста смогут поучаствовать в открытых мастер-классах более чем по 40 различным видам спорта, посмотреть показательные выступления действующих спортсменов, а также поиграть в фрисби, регби, футбол, попрыгать на батуте, сдать нормы ГТО и выиграть призы в увлекательных спортивных конкурсах.
На «Ярмарке спорта» каждый сможет записаться в понравившуюся спортивную секцию. Во время мероприятия пройдут показательные выступления по мотоциклетному и автомобильному спорту и отбор в команду по американскому футболу «Стальные тигры».
Организаторами мероприятия выступают комитет по физической культуре и спорту администрации Перми и спортивная школа олимпийского резерва «Орленок» при финансовой поддержке министерства физической культуры и спорта Пермского края в рамках реализации мероприятия «Мы выбираем спорт!».
Вход на мероприятие свободный.
© «Вечерние ведомости»
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