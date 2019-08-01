Пермяков приглашают принять участие в турнире по лото

18:11 | 29.08.2019

30 августа в 15:00 в сквере имени Розалии Землячки пройдет турнир по игре в лото. Это будут уже четвертые соревнования в рамках работы клуба настольных игр под открытым небом.



Этим летом в сквере им. Розалии Землячки работал клуб настольных игр под открытым небом, который приглашал за свои столы самых разных посетителей парка – от мала до велика. За 2 месяца работы клуб собрал около 200 пермяков, которые играли в пазлы, шашки, лото, шахматы, домино, дженгу, мафию и другие игры.



30 августа клуб настольных игр под открытым небом завершает свою работу. И в этот день пройдет турнир по популярной настольной игре лото. Это будут четвертые соревнования в рамках работы клуба, уже прошли игры в мафию, турнир по шашкам и шахматам. Соревнования по лото пройдут в несколько туров, победители финального тура получат призы.



Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1nqJgd0sIFM8x-8H5aBkJ84yrXsSkW2miC19kGeXu0gA/viewform?edit_requested=true.



В случае плохой погоды турнир пройдет в библиотеке №4 (ул. Лебедева, 38).

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