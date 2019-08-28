Пермь: новости дня
14:43 | 29.08.2019
В Перми обновляется дорожная разметка
Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», в настоящее время дорожная разметка нанесена в полном объеме. К началу нового учебного года будет обновлена существующая разметка на всех пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений и на пути следования к ним. Также дорожной разметкой на проезжей части продублирован знак 1.23 «Осторожно дети».
Разметка, выполненная из термопластика, нанесена в центральных районах Перми, а также на въездных/выездных магистралях на улицах Старцева, Чкалова, Ива, шоссе Космонавтов, бульваре Гагарина и других. Преимуществами термопластика являются его повышенная износоустойчивость и высокая степень распознаваемости на дороге во время неблагоприятных погодных условий.
Во все виды дорожной разметки добавлены специальные микростеклошарики, которые отражают свет автомобильных фар и уличного освещения для лучшей видимости в темное время суток, что благоприятно сказывается на повышении уровня безопасности участников дорожного движения.
Для удобства слабовидящих пешеходов, а также привлечения внимания детей в этом году будет оборудовано 15 светофорных объектов с устройствами звукового и голосового сопровождения. Данный тип оборудования информирует о включении разрешающего или запрещающего сигнала.
Звуковыми и голосовыми устройствами в первую очередь оснащаются светофоры, находящиеся около социальных учреждений. Светофоры такого вида уже установлены на перекрестках улицы 1905 года и площади Восстания, 1905 года и Соликамской, Макаренко и Тургенева, Макаренко и Уинской, Макаренко и Крупской, Ленина и 25 Октября, проспекте Декабристов и Советской Армии, Папанинцев и Боровой. До конца года объекты появятся на перекрестках улиц Петропавловской и Куйбышева, Екатерининской и Попова, Докучаева и Низовском проезде, Докучаева и Горном проезде, Докучаева и ООТ «Пролетарский», Мира и Советской Армии.
© «Вечерние ведомости»
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