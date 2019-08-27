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15:56 | 28.08.2019
В рамках осенней кампании профилактики от гриппа в Прикамье поступит 1,3 млн доз вакцины
Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников отмечал, что с каждым годом число жителей края, делающих профилактические прививки, растет. Так, в 2018 году на приобретение препаратов для прививок из краевого бюджета было направлено свыше 186 млн рублей, из федерального – 174 млн.
«Первые партии препаратов уже поступили в Пермский край. В начале октября стартует второй этап, в ходе которого потребности региона будут обеспечены в полном объеме», – сообщил генеральный директор компании-поставщика «Нацимбио» Андрей Загорский.
Всего в Прикамье в рамках двух этапов вакцинации от гриппа будет поставлено 1,3 млн доз препарата, из них порядка 436 тыс. доз вакцины для детей.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края, финансирование вакцинации осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Обеспечение профилактики в сфере охраны здоровья определено как одно из приоритетных направлений развития здравоохранения России.
Распоряжением Правительства РФ от 23 апреля 2018 года фармацевтический холдинг «Нацимбио» получил статус единственного поставщика препаратов для прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок. Вакцины производятся полностью из российского сырья. Для прививочной кампании сезона 2019/20 года «Нацимбио» поставляет вакцину «Совигрипп» производства НПО «Микроген», Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России и рязанской биофармацевтической компании «Форт», а также сплит-вакцины «Ультрикс» («Форт») и «Флю-М» (СПбНИИВС).
© «Вечерние ведомости»
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