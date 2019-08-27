Пермь: новости дня
10:57 | 28.08.2019
В Нытве будет создано производство эндопротезов из инновационных материалов
Борис Обносов подчеркнул перспективность продукции, представленной пермскими разработчиками: «Главное достоинство эндопротезов из углерод-углеродного материала – то, что они очень близки по своим свойствам к человеческой ткани и поэтому хорошо приживаются. Традиционные титановые эндопротезы имеют ограниченный срок службы. Надеемся, что у этой технологии большое будущее, следовательно, у предприятий Пермского края появятся заказы».
Руководитель Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов (АО «УНИИКМ», разработчик технологии эндопротезов) Владимир Чунаев отметил, что процесс согласований – государственную регистрацию, аттестацию нового производства по медицинским стандартам – предприятие планирует пройти в ближайшие полтора-два года. «Опытные работы продолжаются. Мы сотрудничаем со многими медучреждениями России, есть планы выхода и на зарубежные контракты», – говорит Владимир Чунаев.
Полная стоимость проекта – 765 млн рублей. Средства планируется получить из нескольких источников: Венчурного фонда Пермского края, Фонда развития моногородов, Фонда развития промышленности, а также из собственных фондов предприятия. Уже разработана дорожная карта реализации объекта и выполнен эскизный проект, включающий генеральный план площадки и архитектурно-конструктивные решения.
Кроме того, АО «УНИИКМ» совместно с ПГМУ им. Е.А. Вагнера разработал план мероприятий по доклиническим испытаниям медицинских изделий из углерод-углеродных композиционных материалов.
Напомним, статус ТОСЭР был присвоен Нытве в апреле во время рабочей встречи председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и губернатора Пермского края. ТОСЭР «Нытва» создана на десять лет для привлечения в моногород инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации – ОАО «Нытва». При этом по решению федерального правительства срок действия статуса может быть продлен еще на пять лет.
Международный авиационно-космический салон (МАКС) начался в подмосковном Жуковском 27 августа. Президент РФ Владимир Путин прибыл на авиасалон вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и высказал надежду, что его турецкого коллегу заинтересует российская техника. «Новинки, представленные на МАКС-2019, неоспоримо свидетельствуют о том, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается и смело внедряет современные технологии», – отметил ранее в приветственной телеграмме участникам авиасалона Владимир Путин.
Углерод-углеродные композиционные материалы – это новый класс конструкционных материалов, предназначенных для создания теплонагруженных деталей планера воздушно-космических и гиперзвуковых самолетов, газотурбинных двигателей, деталей сопловых блоков ракет, тормозов самолетов, оснастки для металлургической промышленности и др. Имеют в составе 99,5% углерода. Обладают уникальной способностью сохранять высокую прочность и жесткость при температурах до 2500°С, а нанесение систем барьерных и антиокислительных покрытий обеспечивает работоспособность таких композитов и в окислительной среде.
© «Вечерние ведомости»
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