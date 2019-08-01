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22:36 | 27.08.2019

В Пермском крае «Роскосмос» планирует открыть производство экологичных двигателей

27 августа в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) состоялась рабочая встреча генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Одной из основных обсуждаемых тем стало развитие технополиса «Новый Звездный» в Пермском крае. В частности, Дмитрий Рогозин и Максим Решетников обсудили модернизацию предприятия «Протон-ПМ», на котором планируется запустить серийное производство ракетных двигателей на экологически чистых компонентах топлива. «Надеюсь, это благотворно скажется на регионе. Если и будут какие-то испытания производств в Пермском крае, то это РД-191 под «Ангару» (ракета. – Прим. ред.). А это кислородно-реактивный двигатель, чистые компоненты. Мы любим Пермский край, любим Каму, не хочется оставлять плохой след в таком красивом регионе», – отметил глава «Роскосмоса».

Также Дмитрий Рогозин обратил особое внимание на развитие социальной инфраструктуры кластера «Новый Звездный»: «Здесь я очень благодарен губернатору за все его усилия, которые связаны с развитием инфраструктуры. Раньше приезжали в Пермь – рабочий городок только развивался. Сейчас появятся новые рабочие места, специалисты, и надо, чтобы для них была не только дорога, но и хорошая школа».

Глава Прикамья Максим Решетников со своей стороны отметил, что ПАО «Протон-ПМ» (входит в ГК «Роскосмос») уже был создан мастер-план, согласно которому и ведется развитие инфраструктуры в микрорайоне Новые Ляды – территории перспективного развития технополиса. «Кроме того, было решено, чтобы при создании новых производств были задействованы и старые корпуса. Даже если площади не понадобятся, будем обсуждать варианты создания технопарков», – подчеркнул губернатор.

К 2025 году в микрорайоне Новые Ляды планируется создать современную спортивную инфраструктуру, построить бассейн. Будут отремонтированы здания местной поликлиники на 150 посещений в сутки и Техно-Школы им. В.П. Савиных на 1 тыс. мест. Кроме того, планируется провести реконструкцию очистных сооружений и фильтровальной станции в Новых Лядах.

В ходе встречи Дмитрий Рогозин напомнил, что уже на 2023 год намечено начало системных пусков ракет «Ангара» с космодрома Восточный. По его словам, это существенно увеличит прирост поступлений в бюджет Пермского края, «потому что двигатели, на которых будет летать «Ангара», это и есть пермские РД-191. А это кратное увеличение производства, соответственно, и доходов региона».

Также Дмитрий Рогозин и Максим Решетников обсудили сотрудничество «Роскосмоса» с ПАО «НПО «Искра». По словам главы госкорпорации, оно является одним из главных для «Роскосмоса» в части электрогенерации. «Сейчас в рамках импортозамещения стали делать хорошие машины отечественного производства, позволяющие обслуживать Арктику и обеспечивать электричеством труднодоступные регионы. Двигатели для них также делают в Пермском крае», – отметил Дмитрий Рогозин.

Напомним, МАКС-2019 пройдет с 27 августа по 1 сентября. Авиасалон в Жуковском посетил президент России Владимир Путин. Ранее он также направил приветственную телеграмму организаторам и участникам выставки. «МАКС – это всегда большое, долгожданное событие для многочисленных любителей авиации. Яркие, впечатляющие выступления летчиков-испытателей и пилотажных групп превращают авиасалон в настоящий, незабываемый праздник», – отметил глава государства.

Технополис «Новый Звездный» базируется на трех приоритетных в национальном масштабе промышленных комплексах: ракетное и авиационное двигателестроение и энергетическое машиностроение. Кластер объединяет научно-образовательный и производственный потенциал Пермского края.

© «Вечерние ведомости»

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