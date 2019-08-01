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22:27 | 27.08.2019
Испытания ПД-14 на крыле самолета МС-21 запланированы на 2020 год
Александр Артюхов и Максим Решетников обсудили организацию технического обслуживания двигателей ПД-14 после их продажи, развитие испытательного и производственного комплекса на территории Пермского края для реализации программы ПД-35. Речь шла и о взаимодействии с наукой, развитии научно-образовательных центров в Прикамье.
По итогам переговоров управляющий директор – генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев сообщил, что двигатель ПД-14 сертифицирован и начинается его серийное производство: «Идет третий этап испытаний двигателя в составе летающей лаборатории. В рамках этого этапа уже состоялось более сотни полетов. Испытания будут продолжаться до тех пор, пока не появится готовый самолет МС-21, для того чтобы на него поставить двигатель».
Управляющий директор АО «ОДК – Пермские моторы» Сергей Попов отметил, что сейчас создается современная информационная система управления постпродажным обслуживанием двигателей ПД-14, которая позволит «вести» каждого заказчика. В дальнейшем завод намерен создать отдельное ремонтное производство, а также точки модульного ремонта в основных местах эксплуатации двигателей.
Сейчас разработчики ПД-14 занимаются повышением эксплуатационных характеристик двигателя нового поколения. В 2020 году планируется начать летные испытания самолета МС-21 уже с ПД-14 на борту. Отдельную процедуру сертификации в составе самолета МС-21 пройдут узлы мотогондолы, также входящие в двигательную установку, в составе которой будет поставляться ПД-14.
Ранее глава Прикамья Максим Решетников подчеркивал, что пермские моторы – бренд региона и гордость страны.
Международный авиасалон «МАКС» начался в подмосковном Жуковском сегодня, 27 августа. Президент РФ Владимир Путин прибыл на авиасалон вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и высказал надежду, что его турецкого коллегу заинтересует авиационная и космическая техника России. «Новинки, представленные на МАКС-2019, неоспоримо свидетельствуют о том, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается и смело внедряет современные технологии», – отметил ранее в приветственной телеграмме участникам авиационно-космического салона Владимир Путин.
Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. Это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации и первый отечественный двигатель, изначально разработанный в соответствии с международными нормами и требованиями. По сравнению с эксплуатируемыми в настоящий момент двигателями-аналогами параметры ПД-14 обеспечат снижение удельного расхода топлива самолета на крейсерском режиме на 15%.
ПД-35 — проект российского перспективного двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги (с тягой на взлете от 33 до 40 тонн). Предполагается, что двигатель будет установлен на перспективные широкофюзеляжные самолеты, в том числе дальнемагистральные. Может быть установлен на Ил-96-400М. Разрабатывается корпорацией ОДК. Головной разработчик – АО «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель – АО «ОДК – Пермские моторы».
Головной исполнитель по программам ПД-14 и ПД-35 – АО «ОДК», головной разработчик – пермское конструкторское бюро АО «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель – серийный завод АО «ОДК – Пермские моторы».
© «Вечерние ведомости»
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22:27 | 27.08.2019
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