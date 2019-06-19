В Пермском международном марафоне примет участие ультрамарафонец и североходец Дмитрий Ерохин

18:40 | 27.08.2019

8 сентября наряду с другими участниками спортсмен преодолеет дистанцию в 42,195 км.



Дмитрий Ерохин – обладатель трех национальных рекордов России по северной ходьбе. Среди них – 24-часовая ходьба – 118,650 км, 12-часовая ходьба – 82,169 км и 24-часовая ходьба – 128,429 км.



- На сегодняшний день Пермь является одним из самых активных городов в вопросах продвижения здорового образа жизни, физической культуры и спорта, развития и популяризации северной ходьбы как современного и увлекательного вида физической активности и спорта, - отмечает президент общероссийской общественной организации «Российская федерация северной ходьбы» Сергей Мещеряков.



В марте 2020 года Дмитрий Ерохин в рамках проведения фестиваля скандинавской ходьбы «Пермская прогулка» планирует установить рекорд по ультрамарафонской северной ходьбе на 12 часов и 24 часа. Конкретную дистанцию спортсмен выберет позднее.



При этом попытку установления рекорда на северной ходьбе предварит участие Дмитрия Ерохина в Пермском международном марафоне. Он преодолеет дистанцию 42,195 км.

© «Вечерние ведомости»