2 сентября обновленный корпус пермской школы №30 примет первых учеников

18:22 | 27.08.2019

В рамках «Часа депутата» заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева рассказала о готовности образовательных учреждений к новому учебному году.



Традиционно свой доклад на заседании Пермской городской Думы заместитель главы администрации Перми начала с информации о приемке образовательных учреждений, которая прошла с 15 июля по 9 августа. Проверку 505 зданий осуществляли районные межведомственные комиссии, в состав которых вошли специалисты городского департамента образования, Роспотребнадзора, МЧС и МВД России, представители Росгвардии и Федеральной службы безопасности.



В преддверии нового учебного года были озвучены результаты предыдущей работы. Так, в прошлом учебном году 26 пермских школьников стали победителями заключительного этапа всероссийских олимпиад по математике, обществознанию, истории, географии, английскому и немецкому языкам. Порядка 73,8 тысячи ребят имеют электронное портфолио школьника, и это отличительная черта пермского образования. Пермскими школами выстроены тесные контакты с предприятиями города, и их количество увеличивается с каждым годом.



Отдельное внимание было уделено условиям для организации образовательного процесса: безопасность, цифровые ресурсы, кадровые условия, материально-техническая база.



В прошлом учебном году в микрорайонах Железнодорожный и Пролетарский в качестве эксперимента был запущен кластер безопасности. Результатом его работы стало, в том числе, снижение правонарушений на 10%, отсутствие замечаний при проведении «контрольных закупок».



- На основе пилота мы считаем целесообразным дальнейшую реализацию проекта в других районах города. Со 2 сентября кластер безопасности будет запущен в Индустриальном районе. В него вошли 18 учреждений образования, спорта, культуры, - подчеркнула Людмила Гаджиева.



Современные информационные технологии внедряются и в управление системой образования. С нового учебного года школьники могут использовать школьную карту как льготный проездной в транспорте.



Что касается кадровых условий в отрасли, то обеспеченность педагогами составляет сегодня 98%. Треть педагогов в пермском образовании – моложе 35 лет, и количество молодых педагогов ежегодно увеличивается. Однако важным являются не столько количественные показатели, сколько качество работы каждого педагога. Поэтому в Перми ежегодно проводится тестирование учителей-предметников и воспитателей на выявление уровня их профессиональной компетенции.



- Новизна этого учебного года заключается в том, что помимо предметной компетенции, мы создаем условия для формирования навыков работы в цифровой среде. Тем более, что в национальном проекте «Образование» стоит задача по повышению цифровых навыков – 100% до 2021 года, – подчеркнула замглавы администрации Перми.



Триумфом пермского образования стали результаты регионального конкурса «Учитель года». Во всех шести номинациях на пьедестал поднялись пермские педагоги, они примут участие во всероссийских конкурсах.



Была представлена информация о ремонтах и стройках на объектах образования. В этом году проведены ремонты восьми образовательных учреждений. Самый крупный из них – ремонт корпуса школы №30 по ул. Ивана Франко, 43, который был ранее принят из краевой собственности и восстановлен. 2 сентября состоится его торжественное открытие. Ремонты прошли в школе «Точка», школе №25, гимназии №2, детских садах №155, 384, 394, 403.



В рамках национального проекта «Демография» продолжается работа по созданию мест в детских садах, в том числе для детей ясельного возраста. В этом году был открыт новый корпус детского сада «Гармония» на улице Чернышевского, 17в, передан застройщиком в муниципальную собственность корпус детского сада «Эрудит» на улице Агатовой, 26.



Ежегодно строятся спортивные объекты при школах. В этом году стадионы появятся на территории пяти образовательных учреждений – школ №82, №41, №48, №115 и №122.



Если говорить о готовности к новому учебному году объектов отрасли спорта, то в этом году впервые была организована комиссия по приемке этих учреждений. Все 24 учреждения были приняты. Важно отметить, что в этом году каждая спортивная школа города получила из краевого бюджета средства на приобретение спортивного инвентаря и экипировку. Это стало возможным благодаря переходу всех учреждений в систему спортивной подготовки.



Отремонтирован легкоатлетический манеж спортивной школы олимпийского резерва №1, в рамках национального проекта при федеральном и краевом софинансировании ведется капитальный ремонт стадиона «Гайва», обустроены современные спортивные площадки для игры в баскетбол, волейбол и хоккей на стадионе «Молния». После передачи в муниципальную собственность проведен ремонт лыжной базы «Прикамье», продолжается обустройство дворовых спортивных площадок.



Депутаты приняли информацию к сведению.

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