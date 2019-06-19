Биатлонистка из Прикамья завоевала две медали на чемпионате мира

18:15 | 27.08.2019

В Раубичах (Белоруссия) прошел чемпионат мира по летнему биатлону. На нем уроженка Чайковского Екатерина Глазырина стала золотым и бронзовым призером в двух разных категориях.



В первый день чемпионата в женском суперспринте прикамская спортсменка завоевала бронзу, уступив в конкурентной борьбе на финишной черте. Золото взяла Валентина Семеренко (Украина), серебро досталось Луции Харватовой (Чехия).



На следующий день были определены победители летнего ЧМ-2019 в спринтерских гонках. Екатерина Глазырина завоевала золото в женском спринте на 6 км. Чешка Луция Харватова показала результат, идентичный с Глазыриной, также став чемпионкой мира. Бронзовую награду взяла украинка Дарья Блажко.



Напомним, в первый день соревнований золотую медаль в суперспринте среди юниоров завоевала прикамская спортсменка Валерия Васнецова.

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