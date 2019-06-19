Опубликована полная программа фестиваля электронной музыки EFEST в Прикамье

18:09 | 27.08.2019

31 августа на Заводе Шпагина состоится первый фестиваль электронной музыки и визуального искусства, во время которого в Пермь приедут участники мировой и российской электронной сцены, а пространство Цеха №5 превратится в световую инсталляцию.



На фестивале выступят европейские и российские музыканты-электронщики. Лайнап музыкальной части фестиваля включает три громких имени мировой электронной сцены: Sharam Jey (Германия), Envotion (Нидерланды), Grum (Великобритания). Российский электронный звук представят Ishome (Москва), Alpha-Beta (Санкт-Петербург) и The Aira (Пермь).



Также в рамках фестиваля будет представлена программа визуального искусства от финалиста Московского Международного фестиваля «Круг Света» Тургая Кылыча – независимого медиа-художника, кинематографиста и режиссера. В режиме реального времени автор создает новые работы в стиле визуального и цифрового искусства, который сам Тургай Кылыч называет «Glitch Storytelling» («Глитч Сторителлинг»). Именно в этой технике будет создана тотальная видеопроекция в рамках фестиваля EFest для Цеха №5 Завода Шпагина. Проекция будет транслироваться с пятнадцати разных точек. В пространстве цеха будут установлены 18 проекторов, которые будут создавать единую световую картинку. Особенностью шоу будет не только авторская технология создания контента, но и масштаб.



Программа фестиваля:



19:30 – сбор гостей



20:00 - The Aira (Россия, Пермь)



20:40 - Alpha-Beta (Россия, Санкт-Петербург)



21:15 - Ishome (Россия, Москва)



21:55 - Envotion (Нидерланды)



22:55 - Sharam Jey (Германия)



23:55 - Grum (Великобритания)



Танцевальную программу представят Danger Electro. На протяжении всего фестиваля будут происходить световые проекции на внутреннее пространство Цеха №5. Подробную информацию можно найти на официальном сайте мероприятия https://efest-perm.ru/.



Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры Пермского края в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».

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