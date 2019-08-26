Фестиваль «Гений места» в Прикамье посетили более 4,5 тысячи человек

13:00 | 27.08.2019

24 и 25 августа в Перми в третий раз прошел фестиваль «Гений места», в рамках которого на Заводе Шпагина состоялось 44 мероприятия: публичные выступления, деловые сессии с экспертами из Перми, Екатеринбурга и Москвы, книжная ярмарка и др.



События фестиваля посетили более 4,5 тыс. человек, прямые трансляции выступлений экспертов посмотрели более 9 тыс. Пермяки активно посещали мастер-классы для детей и авторские экскурсии.



На основной сцене писатели, публицисты, музыканты, путешественники рассказали о японской литературе, вреде русской классики, книгах в путешествиях и путешествиях в книгах.



Во время деловых сессий эксперты обсудили развитие городов через сельский туризм и порассуждали о роли местного сообщества в формировании городского облика. Пермская торгово-промышленная палата провела «Маркетинговую кухню» – краш-тест для предпринимателей, а продюсер Олег Урушев представил концепцию книги комиксов и мультфильма «Приключения в мире Пермского периода», где главные герои будут путешествовать во времени.



Организаторы провели второй гастротур «Вкус места», на сей раз с нововведением: в пермских ресторанах подавали блюда из местных продуктов – белых грибов, судака, клюквы, а на выездном туре в Ильинском готовили и дегустировали горячее и десерты по рецептам XIX века.



Также в рамках основной программы открылась фотовыставка Софьи Гавриловой, посвященная переосмыслению постсоветского пространства в городах России и влиянию урбанизации, а более 20 издательств и книжных магазинов на ярмарке представили актуальные новинки.

Предложил фестиваль и музыкальную программу. Вечер 24 августа завершился музыкальным перформансом саксофониста, мультиинструменталиста Сергея Летова и рок-концертом. Параллельно с основной программой 25 августа прошел открытый семинар о музыке и литературе Chords & Words, где говорили о музыке в самых разнообразных ее проявлениях, например, в рекламе и английских романах.



Отметим, фестиваль «Гений места» проходит в рамках проекта «Пермский период. Новое время». Он объединяет значимые культурные и спортивные события в городском пространстве и на всей территории региона, выступает коммуникационной площадкой, содействует формированию комфортной среды и способствует развитию событийного туризма в регионе.

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