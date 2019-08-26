Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Пермь: новости дня


Главная

12:56 | 27.08.2019

На муниципальных выборах в Прикамье впервые будут задействованы общественные наблюдатели

26 августа состоялось заседание рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан на территории Пермского края при краевой Общественной палате. Члены рабочей группы обсудили ход проведения 34 избирательных кампаний, которые состоятся в течение трех дней голосования: 8 и 29 сентября и 27 октября.

Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников анонсировал инициативу привлечь на муниципальные выборы общественных наблюдателей: «С текущего года законодательство разрешает общественным палатам направлять своих наблюдателей на участки. Совместно с Пермским отделением Ассоциации юристов и избиркомами мы уже начали процесс их обучения и подготовки, изготовлены памятки общественных наблюдателей».

По словам Дмитрия Красильникова, в дни голосования на базе Общественной палаты будет организован ситуационный центр, куда будет стекаться информация по возможным нарушениям и замечания о ходе голосования. Каждое из них будет незамедлительно проверяться при содействии крайизбиркома, и при необходимости будут приниматься меры реагирования.

Член Общественной палаты и руководитель ситуационного центра общественных наблюдателей Михаил Мухин отметил, что сохраняется ежегодная тенденция снижения количества жалоб на ход кампании.

Всего на данный момент было подано 15 обращений в территориальные избирательные комиссии, 10 – в крайизбирком. Большинство из них касалось вопросов ведения агитации. Также 14 обращений о регистрации либо отказе в регистрации рассматривалось судами и одно – Центризбиркомом. Все оспариваемые решения комиссий признаны законными и оставлены без изменения. Ни одной жалобы не зафиксировано на портале «Карта нарушений» и в краевой Общественной палате. В адрес Уполномоченного по правам человека поступало одно обращение, рассмотренное как Избирательной комиссией Пермского края, так и ЦИК РФ.

Члены рабочей группы подчеркнули, что для легитимного, бесконфликтного завершения кампаний в интересах избирателей необходимо начать работу традиционной «горячей линии» связи с избирателями на базе Общественной палаты и Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Телефоны приема обращений участников избирательной кампании: 8-952-649-64-05, 8 (342) 293-64-05. Звонки будут приниматься в часы работы Общественной палаты. Данные телефоны будут действовать для всех проходящих в Прикамье избирательных кампаний вплоть до 27 октября текущего года.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:17 | 27.08.2019
В центре Екатеринбурга на выходных состоится ярмарка цветов

13:00 | 27.08.2019
Фестиваль «Гений места» в Прикамье посетили более 4,5 тысячи человек

12:56 | 27.08.2019
На муниципальных выборах в Прикамье впервые будут задействованы общественные наблюдатели

12:51 | 27.08.2019
На Урале объединят усилия по борьбе с контрафактным алкоголем

12:38 | 27.08.2019
В акции «Ночь кино» в Прикамье приняли участие более 20 тысяч человек

12:26 | 27.08.2019
«Интерсвязь» помогает челябинским врачам попасть в подъезды

12:25 | 27.08.2019
В Серове на месяц приостановили работу пельменной с мухами

12:25 | 27.08.2019
Более 200 ветеранов Перми отправились в речной круиз до Самары

11:59 | 27.08.2019
Уральский боксёр Константин Цзю проведёт в Екатеринбурге открытую тренировку

11:32 | 27.08.2019
На трассе Екатеринбург — Курган Daewoo Nexia перевернулась в кювет

11:28 | 27.08.2019
Избил знакомого и устроил в его доме пожар: в Первоуральске мужчину на десять лет отправили в колонию

11:15 | 27.08.2019
В Зауралье суд взыскал с арендатора ущерб, причиненный «черными» лесорубами Кировскому бору

10:49 | 27.08.2019
Свердловская область претендует на создание Уральского международного математического центра

10:12 | 27.08.2019
Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днём российского кино

10:00 | 27.08.2019
24 пожара и девять ДТП: на контроле ГУ МЧС России по Свердловской области

09:34 | 27.08.2019
Поднялись на восьмую строчку: «Урал» обыграл «Сочи» со счётом 3:1

09:07 | 27.08.2019
В Екатеринбурге девушка на Matiz сбила маму с ребёнком

26.08.2019

23:10 | 26.08.2019
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила перспективность прикамского научно-образовательного центра

21:57 | 26.08.2019
1937 год? В Екатеринбурге участковая пришла домой к пенсионерке-участнице одиночного пикета

20:57 | 26.08.2019
В лагерях Свердловской области за лето отдохнули 189 тысяч юных уральцев

20:34 | 26.08.2019
Начался прием документов для участия в конкурсе на пост главы Березовского

19:56 | 26.08.2019
«Ночь кино» посетили более 30 тысяч свердловчан

19:10 | 26.08.2019
В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса №50

19:05 | 26.08.2019
В Прикамье двум вековым деревьям присвоили звание памятников живой природы федерального значения

18:55 | 26.08.2019
В Екатеринбурге продолжилась серия одиночных пикетов «Левого фронта»

18:35 | 26.08.2019
В семейном кроссе «Тропа Кудым-Оша» приняли участие свыше 500 человек

18:29 | 26.08.2019
Благодаря новым флюорографам скорость приема пациентов в Нытвенской больнице возрастет в три раза

18:26 | 26.08.2019
Куйвашев наградил хоккеистов «Уральского трубника», завоевавших бронзовые медали на чемпионате России

17:53 | 26.08.2019
Перед началом нового учебного года в Екатеринбурге полицейские проверили школьные автобусы

17:21 | 26.08.2019
В рамках Дня пенсионера на Урале пройдёт около пяти тысяч мероприятий

17:18 | 26.08.2019
Педагогам Прикамья вручили государственные награды

17:14 | 26.08.2019
В Перми закрывается движение по Гусарова

17:05 | 26.08.2019
Прокуратура отреагировала на ситуацию в больницах Нижнего Тагила: в город выезжает спецкомиссия

16:55 | 26.08.2019
В рамках МАКС-2019 губернатор Пермского края проведет ряд рабочих встреч

16:48 | 26.08.2019
В Екатеринбурге закроют движение по улице Патриотов

16:27 | 26.08.2019
В выходные на Заводе Шпагина стартует цикл лекций Пермского открытого университета





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


 