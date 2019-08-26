На муниципальных выборах в Прикамье впервые будут задействованы общественные наблюдатели

12:56 | 27.08.2019

26 августа состоялось заседание рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан на территории Пермского края при краевой Общественной палате. Члены рабочей группы обсудили ход проведения 34 избирательных кампаний, которые состоятся в течение трех дней голосования: 8 и 29 сентября и 27 октября.



Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников анонсировал инициативу привлечь на муниципальные выборы общественных наблюдателей: «С текущего года законодательство разрешает общественным палатам направлять своих наблюдателей на участки. Совместно с Пермским отделением Ассоциации юристов и избиркомами мы уже начали процесс их обучения и подготовки, изготовлены памятки общественных наблюдателей».



По словам Дмитрия Красильникова, в дни голосования на базе Общественной палаты будет организован ситуационный центр, куда будет стекаться информация по возможным нарушениям и замечания о ходе голосования. Каждое из них будет незамедлительно проверяться при содействии крайизбиркома, и при необходимости будут приниматься меры реагирования.



Член Общественной палаты и руководитель ситуационного центра общественных наблюдателей Михаил Мухин отметил, что сохраняется ежегодная тенденция снижения количества жалоб на ход кампании.



Всего на данный момент было подано 15 обращений в территориальные избирательные комиссии, 10 – в крайизбирком. Большинство из них касалось вопросов ведения агитации. Также 14 обращений о регистрации либо отказе в регистрации рассматривалось судами и одно – Центризбиркомом. Все оспариваемые решения комиссий признаны законными и оставлены без изменения. Ни одной жалобы не зафиксировано на портале «Карта нарушений» и в краевой Общественной палате. В адрес Уполномоченного по правам человека поступало одно обращение, рассмотренное как Избирательной комиссией Пермского края, так и ЦИК РФ.



Члены рабочей группы подчеркнули, что для легитимного, бесконфликтного завершения кампаний в интересах избирателей необходимо начать работу традиционной «горячей линии» связи с избирателями на базе Общественной палаты и Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Телефоны приема обращений участников избирательной кампании: 8-952-649-64-05, 8 (342) 293-64-05. Звонки будут приниматься в часы работы Общественной палаты. Данные телефоны будут действовать для всех проходящих в Прикамье избирательных кампаний вплоть до 27 октября текущего года.

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