Пермь: новости дня
12:56 | 27.08.2019
На муниципальных выборах в Прикамье впервые будут задействованы общественные наблюдатели
Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников анонсировал инициативу привлечь на муниципальные выборы общественных наблюдателей: «С текущего года законодательство разрешает общественным палатам направлять своих наблюдателей на участки. Совместно с Пермским отделением Ассоциации юристов и избиркомами мы уже начали процесс их обучения и подготовки, изготовлены памятки общественных наблюдателей».
По словам Дмитрия Красильникова, в дни голосования на базе Общественной палаты будет организован ситуационный центр, куда будет стекаться информация по возможным нарушениям и замечания о ходе голосования. Каждое из них будет незамедлительно проверяться при содействии крайизбиркома, и при необходимости будут приниматься меры реагирования.
Член Общественной палаты и руководитель ситуационного центра общественных наблюдателей Михаил Мухин отметил, что сохраняется ежегодная тенденция снижения количества жалоб на ход кампании.
Всего на данный момент было подано 15 обращений в территориальные избирательные комиссии, 10 – в крайизбирком. Большинство из них касалось вопросов ведения агитации. Также 14 обращений о регистрации либо отказе в регистрации рассматривалось судами и одно – Центризбиркомом. Все оспариваемые решения комиссий признаны законными и оставлены без изменения. Ни одной жалобы не зафиксировано на портале «Карта нарушений» и в краевой Общественной палате. В адрес Уполномоченного по правам человека поступало одно обращение, рассмотренное как Избирательной комиссией Пермского края, так и ЦИК РФ.
Члены рабочей группы подчеркнули, что для легитимного, бесконфликтного завершения кампаний в интересах избирателей необходимо начать работу традиционной «горячей линии» связи с избирателями на базе Общественной палаты и Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Телефоны приема обращений участников избирательной кампании: 8-952-649-64-05, 8 (342) 293-64-05. Звонки будут приниматься в часы работы Общественной палаты. Данные телефоны будут действовать для всех проходящих в Прикамье избирательных кампаний вплоть до 27 октября текущего года.
© «Вечерние ведомости»
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