Пермь: новости дня
12:38 | 27.08.2019
В акции «Ночь кино» в Прикамье приняли участие более 20 тысяч человек
В Перми мероприятия «Ночи кино» посетили более 14 тыс. человек, еще 6 тыс. пришли на площадки акции в других городах края. Большие потоки желающих приняли набережная с фестивалем «Дни кино на Каме» и Пермская художественная галерея. Участники акции рассуждали о космосе, узнавали чайные традиции в кино, изучали «железо» для съемок.
У пермяков была возможность посмотреть диафильмы, фильмы на экологическую тематику, документальное и художественное кино. В частной филармонии «Триумф» прошли кинопоказы, школа «Так-то да» в Старокирпичном переулке провела мастер-классы по сценической речи, Государственный архив Пермского края показал старинные фотографии пермских кинотеатров и киноафиш, а летний павильон Театра оперы и балета – фильм о русской балерине «Полина».
На нескольких площадках «Ночи кино» в Пермском крае рассказывали о проходивших здесь съемках художественных и документальных фильмов, артистах и режиссерах-земляках. Так, лысьвенская библиотека провела программу «Лысьвенцы в кино», Горнозаводской краеведческий музей устроил выставку фотографий «Большое кино в маленьком городе»; в Усолье провели обзорную экскурсию по историческому комплексу «Усолье Строгановское», в том числе по местам съемок фильма Леонида Парфенова «Хребет России».
Наконец, на восьми площадках в Пермском крае устроили бесплатные показы фильмов «Домовой», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и «Балканский рубеж».
Мероприятие прошло при поддержке министерства культуры Пермского края в рамках Всероссийской акции «Ночь кино». В России акция проходит уже четвертый год подряд, Пермский край присоединился к ней в этом году впервые.
© «Вечерние ведомости»
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