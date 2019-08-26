В акции «Ночь кино» в Прикамье приняли участие более 20 тысяч человек

12:38 | 27.08.2019

24 августа в Перми и Пермском крае впервые состоялась Всероссийская акция «Ночь кино». Кинопоказы и дискуссии прошли в кинотеатрах, библиотеках, культурных центрах, музеях и парках. В культурном событии приняли участие более 70 учреждений региона и порядка 20 тыс. человек.



В Перми мероприятия «Ночи кино» посетили более 14 тыс. человек, еще 6 тыс. пришли на площадки акции в других городах края. Большие потоки желающих приняли набережная с фестивалем «Дни кино на Каме» и Пермская художественная галерея. Участники акции рассуждали о космосе, узнавали чайные традиции в кино, изучали «железо» для съемок.



У пермяков была возможность посмотреть диафильмы, фильмы на экологическую тематику, документальное и художественное кино. В частной филармонии «Триумф» прошли кинопоказы, школа «Так-то да» в Старокирпичном переулке провела мастер-классы по сценической речи, Государственный архив Пермского края показал старинные фотографии пермских кинотеатров и киноафиш, а летний павильон Театра оперы и балета – фильм о русской балерине «Полина».



На нескольких площадках «Ночи кино» в Пермском крае рассказывали о проходивших здесь съемках художественных и документальных фильмов, артистах и режиссерах-земляках. Так, лысьвенская библиотека провела программу «Лысьвенцы в кино», Горнозаводской краеведческий музей устроил выставку фотографий «Большое кино в маленьком городе»; в Усолье провели обзорную экскурсию по историческому комплексу «Усолье Строгановское», в том числе по местам съемок фильма Леонида Парфенова «Хребет России».



Наконец, на восьми площадках в Пермском крае устроили бесплатные показы фильмов «Домовой», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и «Балканский рубеж».



Мероприятие прошло при поддержке министерства культуры Пермского края в рамках Всероссийской акции «Ночь кино». В России акция проходит уже четвертый год подряд, Пермский край присоединился к ней в этом году впервые.

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