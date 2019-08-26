Пермь: новости дня
12:25 | 27.08.2019
Более 200 ветеранов Перми отправились в речной круиз до Самары
Пермские ветераны ежегодно путешествуют по городам России. Они побывали уже в Елабуге, Казани, Волгограде, Ярославле, Санкт-Петербурге. Такие мероприятия проходят при поддержке администрации города Перми. По словам председателя Пермского совета ветеранов Валентины Савкиной, в этот раз в путешествие отправились 240 человек – это активисты городского и районных Советов ветеранов Перми, пермского общества «Мемориал», дети войны, участники ВОВ и труженики тыла.
«Будет насыщенная программа. В планах у нас встретиться с ветеранами города Самары, поделиться опытом, что можем, для себя взять нового у коллег. Расскажем о том, чем живем, какие у нас заботы, достижения», - отметила Валентина Савкина.
Также в круиз до Самары отправились 37 мотовилихинских ветеранов. Как отметил председатель Совета ветеранов Мотовилихи Александр Кукушкин, самому старшему участнику путешествия – Клестовой Зинаиде Матвеевне – 94 года. «Зинаида Матвеевна у нас участник многих мероприятий, в этом году не пропустила ни одно занятие группы здоровья и даже сдавала нормы ГТО. Уникальный человек», - сказал он.
Пермские ветераны активно путешествуют и по Пермскому краю, это направление развивается в рамках нацпроекта «Демография» (проект «Старшее поколение»). В июне на теплоходе «Александр Фадеев» люди «серебряного» возраста побывали в городе Чайковский. В составе делегации были ветераны Афганской войны. Гости посетили памятные места города, у обелиска почтили память павших в Афганистане, Чечне и других локальных военных конфликтах, возложили цветы к Вечному огню, посетили Музей боевой славы. Пожилые люди посещают достопримечательности Прикамья и в рамках реализации проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия», ежегодно охват составляет около одной тысячи человек.
«Мы очень благодарны команде регионального координатора партийного проекта «Старшее поколение» Александру Бойченко за ту работу, которая проводится в Пермском крае с пожилыми людьми. С такой поддержкой у нас все получится», - продолжает Валентина Савкина.
Напомним, основные задачи проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. В 2018 году в России утвержден нацпроект «Демография», в который отдельным направлением включен проект «Старшее поколение». По поручению губернатора Максима Решетникова в Прикамье разработана региональная программа «Старшее поколение», на ее реализацию с 2019 по 2024 гг. предполагается направить почти один миллиард рублей, в том числе запланированы мероприятия по развитию социального туризма, действуют шесть программ культурно-познавательных туров.
«Социальный туризм – интересное и перспективное направление нацпроекта «Демография» по повышению качества жизни старшего поколения. Среди наших ветеранов есть много людей энергичных и любознательных, жаждущих ярких впечатлений и новых открытий, и туризм для них – один из лучших способов продления активного долголетия», - говорит заместитель руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Старшее поколение» Елена Савельева.
© «Вечерние ведомости»
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