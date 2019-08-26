Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила перспективность прикамского научно-образовательного центра

23:10 | 26.08.2019

26 августа в Москве состоялось первое заседание Совета научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня под председательством зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой, помощника президента РФ Андрея Фурсенко и министра науки и высшего образования Михаила Котюкова.



Как отметила Татьяна Голикова, в национальном проекте «Наука» обозначено создание 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Пять пилотных уже реализуются в пяти регионах России, еще десять будут созданы в ближайшие два года. «В 2020-2021 годах мы с вами должны будем выбрать еще по пять научно-образовательных центров мирового уровня. Сейчас в портфеле, который есть у Министерства науки и высшего образования, потенциально имеется понимание по 26 заявкам. Некоторые из них уже структурируются в соответствии с нормативной базой в региональные научно-образовательные центры», – сказала вице-премьер.



Главы пяти российских регионов, в которых уже начали работать пилотные научно-образовательные центры, презентовали программы их деятельности. Пермский НОЦ «Рациональное недропользование» представил губернатор Максим Решетников.



По словам главы Прикамья, особенность пермского научно-образовательного центра в том, что в регионе работают компании мирового уровня, которые не просто предъявляют спрос на технологии, создающиеся в Пермском крае, но и требуют от них высокого качества: «Мы поставили, возможно, нескромную задачу – обеспечить нашу промышленность в сфере природопользования нашими технологиями и нашими кадрами, в первую очередь российскими, с максимальной локализацией в Пермском крае».



Максим Решетников отметил, что поставленные цели будут достигаться за счет повышения качества образования и взаимодействия с крупным бизнесом: «Уже сейчас в Прикамье студенты имеют возможность принять участие в исследовательских проектах, пройти практику на предприятиях, которые внедряют эти технологии. От этого меняется их подход и взгляд, они определяются с тем, что хотят делать, а главное, понимают, какие высокие требования эти компании предъявляют».



В ходе доклада губернатор обозначил, что поставленные цели будут достигаться путем интеграции и внедрения мировых практик, запуска новых механизмов концентрации науки и образования, бизнеса. Кроме того, будет обновлена научно-исследовательская база, ИТ-инфраструктура и образовательная программа.



По итогам выступления главы Прикамья вице-премьер Татьяна Голикова выделила презентацию НОЦ Пермского края, отметив, что руководство региона очень серьезно отнеслось к этой теме. «Чувствуется, что губернатор самостоятельно руководит этим проектом и считает, что это его персональный приоритет. И те показатели, которые он перед собой ставит, это не только наука и образование, это показатели ВРП (валового регионального продукта. – Ред.), показатели качества жизни. И что очень важно – в презентации прозвучала тема борьбы с оттоком молодых кадров из региона. Конечно, программа требует достройки и доработки, но мы были приятно удивлены».



Отметим, пермский НОЦ будет работать по семи направлениям. Это твердые полезные ископаемые, углеводороды, химические технологии, энергетическое машиностроение, новые материалы и вещества, экология и безопасность, цифровизация и роботизация.



В состав научно-образовательного центра войдут 105 лабораторий и кафедр не только российских, но и зарубежных, с привлечением почти 700 исследователей. Кроме того, в нем будут работать свыше 5 тыс. инженеров отраслевых институтов и технологических компаний со всей России. Партнерами центра станут более 50 крупнейших пермских, российских и зарубежных предприятий, где заняты порядка 98 тыс. специалистов.



В рамках развития научно-образовательного центра в регионе также планируется создание новой инфраструктуры, центров компетенций, центров управления интеллектуальной собственностью и форсайт-центров для эффективного прогнозирования и управления планом стратегических исследований и разработок. Все они будут размещены в одном районе, который станет своего рода научным городом в Перми. Там же расположится и многофункциональный студенческий городок на 6 тыс. человек.



Напомним, о создании НОЦ «Рациональное недропользование» в Пермском крае впервые сообщил президент РФ Владимир Путин в своем Послании к Федеральному Собранию РФ. Тогда он отметил, что в трех из пяти регионов, в частности в Прикамье, Белгородской и Тюменской областях, пилотные центры уже находятся в высокой степени готовности. До конца текущего года центры будут созданы также в Кемеровской и Нижегородской областях.

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