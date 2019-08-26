Пермь: новости дня
23:10 | 26.08.2019
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила перспективность прикамского научно-образовательного центра
Как отметила Татьяна Голикова, в национальном проекте «Наука» обозначено создание 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Пять пилотных уже реализуются в пяти регионах России, еще десять будут созданы в ближайшие два года. «В 2020-2021 годах мы с вами должны будем выбрать еще по пять научно-образовательных центров мирового уровня. Сейчас в портфеле, который есть у Министерства науки и высшего образования, потенциально имеется понимание по 26 заявкам. Некоторые из них уже структурируются в соответствии с нормативной базой в региональные научно-образовательные центры», – сказала вице-премьер.
Главы пяти российских регионов, в которых уже начали работать пилотные научно-образовательные центры, презентовали программы их деятельности. Пермский НОЦ «Рациональное недропользование» представил губернатор Максим Решетников.
По словам главы Прикамья, особенность пермского научно-образовательного центра в том, что в регионе работают компании мирового уровня, которые не просто предъявляют спрос на технологии, создающиеся в Пермском крае, но и требуют от них высокого качества: «Мы поставили, возможно, нескромную задачу – обеспечить нашу промышленность в сфере природопользования нашими технологиями и нашими кадрами, в первую очередь российскими, с максимальной локализацией в Пермском крае».
Максим Решетников отметил, что поставленные цели будут достигаться за счет повышения качества образования и взаимодействия с крупным бизнесом: «Уже сейчас в Прикамье студенты имеют возможность принять участие в исследовательских проектах, пройти практику на предприятиях, которые внедряют эти технологии. От этого меняется их подход и взгляд, они определяются с тем, что хотят делать, а главное, понимают, какие высокие требования эти компании предъявляют».
В ходе доклада губернатор обозначил, что поставленные цели будут достигаться путем интеграции и внедрения мировых практик, запуска новых механизмов концентрации науки и образования, бизнеса. Кроме того, будет обновлена научно-исследовательская база, ИТ-инфраструктура и образовательная программа.
По итогам выступления главы Прикамья вице-премьер Татьяна Голикова выделила презентацию НОЦ Пермского края, отметив, что руководство региона очень серьезно отнеслось к этой теме. «Чувствуется, что губернатор самостоятельно руководит этим проектом и считает, что это его персональный приоритет. И те показатели, которые он перед собой ставит, это не только наука и образование, это показатели ВРП (валового регионального продукта. – Ред.), показатели качества жизни. И что очень важно – в презентации прозвучала тема борьбы с оттоком молодых кадров из региона. Конечно, программа требует достройки и доработки, но мы были приятно удивлены».
Отметим, пермский НОЦ будет работать по семи направлениям. Это твердые полезные ископаемые, углеводороды, химические технологии, энергетическое машиностроение, новые материалы и вещества, экология и безопасность, цифровизация и роботизация.
В состав научно-образовательного центра войдут 105 лабораторий и кафедр не только российских, но и зарубежных, с привлечением почти 700 исследователей. Кроме того, в нем будут работать свыше 5 тыс. инженеров отраслевых институтов и технологических компаний со всей России. Партнерами центра станут более 50 крупнейших пермских, российских и зарубежных предприятий, где заняты порядка 98 тыс. специалистов.
В рамках развития научно-образовательного центра в регионе также планируется создание новой инфраструктуры, центров компетенций, центров управления интеллектуальной собственностью и форсайт-центров для эффективного прогнозирования и управления планом стратегических исследований и разработок. Все они будут размещены в одном районе, который станет своего рода научным городом в Перми. Там же расположится и многофункциональный студенческий городок на 6 тыс. человек.
Напомним, о создании НОЦ «Рациональное недропользование» в Пермском крае впервые сообщил президент РФ Владимир Путин в своем Послании к Федеральному Собранию РФ. Тогда он отметил, что в трех из пяти регионов, в частности в Прикамье, Белгородской и Тюменской областях, пилотные центры уже находятся в высокой степени готовности. До конца текущего года центры будут созданы также в Кемеровской и Нижегородской областях.
© «Вечерние ведомости»
26.08.2019
23:10 | 26.08.2019
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила перспективность прикамского научно-образовательного центра
21:57 | 26.08.2019
1937 год? В Екатеринбурге участковая пришла домой к пенсионерке-участнице одиночного пикета
20:57 | 26.08.2019
В лагерях Свердловской области за лето отдохнули 189 тысяч юных уральцев
19:56 | 26.08.2019
«Ночь кино» посетили более 30 тысяч свердловчан
19:10 | 26.08.2019
В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса №50
19:05 | 26.08.2019
В Прикамье двум вековым деревьям присвоили звание памятников живой природы федерального значения
18:55 | 26.08.2019
В Екатеринбурге продолжилась серия одиночных пикетов «Левого фронта»
18:35 | 26.08.2019
В семейном кроссе «Тропа Кудым-Оша» приняли участие свыше 500 человек
18:29 | 26.08.2019
Благодаря новым флюорографам скорость приема пациентов в Нытвенской больнице возрастет в три раза
18:26 | 26.08.2019
Куйвашев наградил хоккеистов «Уральского трубника», завоевавших бронзовые медали на чемпионате России
17:53 | 26.08.2019
Перед началом нового учебного года в Екатеринбурге полицейские проверили школьные автобусы
17:21 | 26.08.2019
В рамках Дня пенсионера на Урале пройдёт около пяти тысяч мероприятий
17:18 | 26.08.2019
Педагогам Прикамья вручили государственные награды
17:14 | 26.08.2019
В Перми закрывается движение по Гусарова
17:05 | 26.08.2019
Прокуратура отреагировала на ситуацию в больницах Нижнего Тагила: в город выезжает спецкомиссия
16:55 | 26.08.2019
В рамках МАКС-2019 губернатор Пермского края проведет ряд рабочих встреч
16:48 | 26.08.2019
В Екатеринбурге закроют движение по улице Патриотов
16:27 | 26.08.2019
В выходные на Заводе Шпагина стартует цикл лекций Пермского открытого университета
16:09 | 26.08.2019
Нанёс множественные ранения кухонным ножом: житель уральского посёлка обвиняется в убийстве
15:35 | 26.08.2019
Среди врачей - хирургов из Нижнего Тагила, написавших заявления на увольнение, появился «штрейкбрехер»
15:29 | 26.08.2019
С автоматами окружили пенсионерку: в Екатеринбурге полицейские попытались задержать активистку «Левого фронта»
15:09 | 26.08.2019
Стартовал мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019
14:40 | 26.08.2019
В Екатеринбурге на Эльмаше закроют перекрёсток Фронтовых Бригад – Старых Большевиков
14:03 | 26.08.2019
Инвестиции РМК в горнодобычу возрастут на 13 процентов
14:02 | 26.08.2019
Южноуральцы получили поздравление с Днем шахтера от депутата Госдумы
13:23 | 26.08.2019
Избил до смерти и угнал машину: на Урале суд отправил мужчину в колонию на десять лет
13:22 | 26.08.2019
В Прикамье объявлено штормовое предупреждение
13:11 | 26.08.2019
В Перми на Комсомольском проспекте начались работы по обновлению зеленых насаждений
13:01 | 26.08.2019
Суммы призовых выплат победителям и призерам Пермского международного марафона значительно возросли
12:54 | 26.08.2019
В Перми открыта для транспорта нечетная сторона Компроса
12:44 | 26.08.2019
Ивдельские полицейские подготовили детей к новому учебному году
12:42 | 26.08.2019
К 75-летию Победы в ВОВ в Пермском крае создадут специальные телепроекты
12:37 | 26.08.2019
Неделя в Перми будет холодной
12:22 | 26.08.2019
В Челябинске работает онлайн-парк от Tele2