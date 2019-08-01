Благодаря новым флюорографам скорость приема пациентов в Нытвенской больнице возрастет в три раза

18:29 | 26.08.2019

Краевые власти объявили аукцион на закупку нового медицинского оборудования для Нытвенской районной больницы, к которой прикреплено более 41 тыс. пациентов, порядка 10 тыс. из них – дети. В частности, планируется приобрести два цифровых флюорографа и паровой стерилизатор. Общая начальная цена контрактов составляет 16 млн рублей. Медицинское оборудование будет поставлено в Нытвенскую больницу до 30 ноября 2019 года.



Покупка новых флюорографов позволит увеличить пропускную способность флюорографического кабинета до 60 снимков в час. Аналогичная характеристика действующего флюорографа составляет 20 снимков в час, таким образом, новое оборудование позволит принимать в три раза больше пациентов ежечасно.



Кроме того, согласно техническому заданию закупки, новые флюорографы должны быть обеспечены программным комплексом, который позволит специалистам отображать название обследования, определять причины обращения, диагноз, эффективную дозу облучения, а также рентгенологическое заключение.



Отметим, новое медоборудование будет приобретено в районную больницу Нытвы по проекту импортозамещения. Финансирование осуществляется через программу «Качественное здравоохранение». Как отмечают специалисты медучреждения, медицинская техника отечественного производителя, не только дешевле в обслуживании, чем зарубежные аналоги, но и гораздо проще в использовании.



В рамках этой программы в течение 2018-2019 годов в медучреждение будет приобретено оборудование на 63,2 млн рублей, которые были направлены из краевого бюджета. В этом году в больницу также планируется приобрести рентген-аппарат, оборудование для лабораторной диагностики, УЗИ, эндоскоп, а также оборудование для реанимации, операционной, стоматологии и дезинфекции. Все оно будет произведено в России. Ранее новое оборудование отечественного производства, которое было приобретено в Нытвенскую больницу в прошлом году, осмотрел губернатор Пермского края Максим Решетников.



Напомним, в 2018 году за счет средств краевого бюджета в медорганизации Прикамья было приобретено 240 единиц нового, в том числе высокотехнологичного, оборудования на общую сумму 292 млн рублей. В 2019 году на обновление медицинского оборудования в регионе будет направлено свыше 400 млн рублей. Основное финансирование ведется из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Как отмечал ранее губернатор Пермского края Максим Решетников, в текущем году в крае будут расширены возможности диагностики: запущена ПЭТ-диагностика (позитронная эмиссионная томография, будет организована на базе городской клинической больницы им. Тверье в Перми), откроется генетическая лаборатория, где с помощью современных методов исследования смогут определять предрасположенность к онкозаболеваниям.

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