В Прикамье объявлено штормовое предупреждение

13:22 | 26.08.2019

26 августа погода в регионе будет неблагоприятной: порывы ветра до 17 м/с, дождь, местами грозы.



МЧС рекомендует прикамцам соблюдать меры безопасности: не ставить машины под деревьями, находясь на улице, избегать деревьев и рекламных щитов, дома закрыть окна и форточки.

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