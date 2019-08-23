Российская сборная выиграла второй матч в Турнире четырех наций в Перми со счетом 1:0

02:56 | 25.08.2019

24 августа в пермском УДС «Молот» состоялся второй матч молодежной сборной России на Турнире четырех наций. Российская сборная одержала победу над шведами со счетом 1:0, в упорной борьбе отстояв преимущество, полученное уже в первом периоде. Единственный гол забил на 13-й минуте Максим Соркин, команды в этот момент находились в равных составах.



Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин отметил, что игра была тяжелой: «Соперник был немного свежее, чем мы, вчера они играли раньше по времени. Но ничего, в таких играх главное – действовать правильно и терпеть, терпеть».



25 августа состоится заключительный для российской сборной матч этого турнира с молодежной сборной Финляндии, которая является действующим чемпионом мира. Максим Соркин признает, что это будет «матч-реванш»: «На последнем молодежном чемпионате мира мы финнам проиграли, игра будет тяжелой».



Отметим, на трибунах во время игры собралось более 5 тыс. болельщиков. Всего за два дня соревнований было продано более 13 тыс. билетов.



Напомним, 23 августа в Перми уже состоялся матч Финляндия – Швеция (6:5), вечером того же дня сборная России выиграла у команды Чехии со счетом 4:1. В дневном матче Чехия – Финляндия, состоявшемся 24 августа, победу одержала команда Чехии – 4:1.



К крупному турниру была проведена серьезная подготовка инфраструктуры Дворца спорта. Обновили несколько командных помещений, хоккейную коробку и зрительские трибуны, заменили систему освещения арены, отремонтировали медицинский кабинет и гостевую раздевалку. Уделили также внимание безопасности: была проведена огнезащитная обработка несущих металлических конструкций здания.

© «Вечерние ведомости»