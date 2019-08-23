Пермяки смогут напрямую летать в Китай

02:54 | 25.08.2019

С 31 октября открываются прямые рейсы из Перми в Санья (о. Хайнань, Китай), сообщает пресс-служба международного аэропорта «Пермь».



Чартерные рейсы будет выполнять авиакомпания AZUR air, туроператором выступит Anex Tour. Планируется, что вылеты из Перми в город Санья будут осуществляться раз в неделю, по четвергам, на Boeing 767-300.

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