В Прикамье пройдет первый музыкальный трейл-забег Sound Track Trail

02:47 | 25.08.2019

В Чайковском, в окрестностях всемирно известного трамплина, 5 октября состоится первый музыкальный трейл-забег Sound Track Trail. Все маршруты спортивного события будут сопровождаться музыкой Петра Чайковского, современными ее обработками от лучших пермских диджеев и зажигательными барабанами. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://russiarunning.com/event/SoundTrackTrail.



Старт забега будет дан на территории центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка». Для участников забега предусмотрено пять дистанций: 1 км – для юных бегунов до 12 лет, 5 км – для любителей северной ходьбы, 5 км – для начинающих трейлраннеров, 15 км – для опытных и 30 км – для продвинутых.



Также в рамках Sound Track Trail участников и болельщиков ждет масса активностей. Батутный центр и современные детские площадки привлекут маленьких спортсменов, а возможность принять участие в забеге в рамках дисциплины «северная ходьба» не оставит скучать старшее поколение и тех, кто только присматривается к миру бега.



Более подробную информацию о мероприятии можно найти здесь: http://permrun.ru/.



Забег Sound Track Trail завершает серию стартов «Беги по краю» в 2019 году. «Беги по краю» – серия беговых событий в разных локациях Пермского края, объединенных общей идеей и разными, но важными смыслами. Уникальность каждой локации раскрывается по-своему: через природу (Кунгур, Белая гора), национальную культуру (Кудымкар) или музыку (Чайковский).

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