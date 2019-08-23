Пермь: новости дня
02:47 | 25.08.2019
В Прикамье пройдет первый музыкальный трейл-забег Sound Track Trail
Старт забега будет дан на территории центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка». Для участников забега предусмотрено пять дистанций: 1 км – для юных бегунов до 12 лет, 5 км – для любителей северной ходьбы, 5 км – для начинающих трейлраннеров, 15 км – для опытных и 30 км – для продвинутых.
Также в рамках Sound Track Trail участников и болельщиков ждет масса активностей. Батутный центр и современные детские площадки привлекут маленьких спортсменов, а возможность принять участие в забеге в рамках дисциплины «северная ходьба» не оставит скучать старшее поколение и тех, кто только присматривается к миру бега.
Более подробную информацию о мероприятии можно найти здесь: http://permrun.ru/.
Забег Sound Track Trail завершает серию стартов «Беги по краю» в 2019 году. «Беги по краю» – серия беговых событий в разных локациях Пермского края, объединенных общей идеей и разными, но важными смыслами. Уникальность каждой локации раскрывается по-своему: через природу (Кунгур, Белая гора), национальную культуру (Кудымкар) или музыку (Чайковский).
© «Вечерние ведомости»
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