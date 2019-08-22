Глава Прикамья поручил ускорить переход школ на электронную платформу

17:44 | 23.08.2019

23 августа состоялась августовская конференция педагогических работников Пермского края. Участие в мероприятии принял губернатор региона Максим Решетников. Глава Прикамья отметил, что важной составляющей в развитии образования в крае является его цифровизация.



Открывая педсовет, губернатор отметил, что в рамках реализации национального проекта «Образование», по поручению президента, выделены дополнительные средства, и до конца 2021 года все школы Пермского края подключат к высокоскоростному интернету. Сейчас пользоваться высокоскоростными тарифами имеют возможность 69% школ региона, однако в действительности ими пользуются 25%. «Многие школы не пользуются ресурсами, которые есть. С ростом цифровизации уже сейчас надо переходить на более скоростные тарифы, внедрять технологии, новый контент в образовательные программы», - отметил Максим Решетников.



Продолжится и техническое переоснащение школ. В этом году в Пермском крае дополнительные средства направлены на покупку 1200 компьютеров для 25 школ, участвующих в пилотном проекте «Электронная пермская образовательная система» (ЭПОС). Как подчеркнул Максим Решетников, в школах внедряются технологии и сервисы, чтобы с 1 сентября 25 пилотных школ перешли на новые электронные дневники и начали использовать новую библиотеку электронных образовательных ресурсов.



Максим Решетников обозначил, что перед региональным минобром стоит задача ускорить внедрение ЭПОСа во все школы края, и максимально внедрить систему уже в следующем году и использовать имеющиеся технические возможности. Для обновления оборудования в бюджете Прикамья на 2020 году предусмотрено 288 млн рублей. В рамках нацпроекта предусмотрена поддержка региона в размере 332 млн рублей на последующие 2 года. На эту сумму край сможет поставить компьютерное оборудование еще в 120 школ и 35 профессиональных образовательных организаций.



Напомним, с середины апреля в Прикамье стартовало обучение администраторов пилотных школ. Об особенностях сервиса учителям из Прикамья рассказали эксперты, осуществлявшие запуск Московской электронной школы. Сейчас в рамках внедрения ЭПОС действует методический центр, куда педагоги могут обращаться за техподдержкой и разъяснениями. Одна из ключевых задач центра – оказать необходимую помощь непосредственным участникам процесса внедрения нового сервиса и обеспечить старт работы во всех школах-пилотах.



ЭПОС - это облачная платформа, состоит из нескольких блоков: электронного журнала и дневника, библиотеки электронных образовательных материалов и инфраструктуры, которая обеспечивает работу этих двух модулей. Интернет-платформа содержит все необходимые образовательные программы, инструменты для их создания и редактирования, с помощью конструктора из библиотеки электронных образовательных ресурсов ЭПОСа можно составлять уроки, тесты, электронные учебные пособия. Программный инструмент «цифровой конструктор» позволяет учителям подобрать обучающие материалы к уроку для демонстрации во время учебного процесса.



Подробнее о новой электронной образовательной площадке можно узнать на выставке «Умный ребенок» (https://expoperm.ru/kids/), которая пройдет с 5 по 8 сентября на площадке «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59. В рамках форума пройдут обучающие мастер-классы, а эксперты ответят на актуальные вопросы о внедрении ЭПОС.

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