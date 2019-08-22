В выходные в Перми изменятся маршруты трамваев №6 и №8

17:26 | 23.08.2019

В связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе по ул. Горького от Ленина до Пермской, проводимыми ООО «Новогор-Прикамье», трамваи пойдут в объезд.



С 00:00 24 августа трамвай №6 «ОАО «Велта» - Разгуляй» будет объезжать закрытый участок по ул. Петропавловской, Борчанинова, Пушкина, Куйбышева и Белинского, далее пойдет по своему маршруту. Трамвай №8 «АО «Инкар» - микрорайон Висим» также пойдет по ул. Петропавловской, Борчанинова, Пушкина и Куйбышева, затем по обычному маршруту. Пассажиры могут бесплатно пересесть на другой трамвай.



Предполагается, что ремонтные работы продлятся примерно до 18:00 25 августа.

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