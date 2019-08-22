Названы суммы увеличенных призовых Пермского международного марафона

17:13 | 23.08.2019

В Перми продолжается подготовка к марафону, который пройдет 7 и 8 сентября. На очередном заседании оргкомитета под руководством главы Перми Дмитрия Самойлова были озвучены новые суммы призовых выплат.



В среднем на 30% повышены призовые за места со второго по шестое на марафонской дистанции и за первое-третье места в полумарафоне – 21,1 км. Второе место на дистанции 42,195 км для мужчин и женщин принесет бегунам по 250 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч, 4 место – 70 тысяч, 5 место – 50 тысяч рублей, 6 место – 30.



Победители в полумарафонской дистанции среди мужчин и женщин завоюют по 100 тысяч рублей, за второе место назначено по 50 тысяч, за третье – 30 тысяч. Сохраняются главный приз в 500 тысяч для победителей марафона среди мужчин и женщин, а также размер выплат по возрастным категориям.



Регистрацию на событие уже прошли 8,6 тысячи участников. Зарегистрироваться на длинные дистанции по-прежнему можно на сайте Пермского международного марафона https://permmarathon.ru/.

© «Вечерние ведомости»