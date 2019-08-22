В Перми на год закрывается движение по Трамвайной

16:37 | 23.08.2019

24 августа в краевой столице будет закрыто движение транспорта по ул. Трамвайной. Ограничение связано с реконструкцией ул. Строителей, Трамвайную откроют для транспорта следующим летом.



С 00:00 24 августа до 30 июня 2020 года закрывается движение транспорта на участке ул. Трамвайной от ул. Шпальной до Желябова. Пермякам рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом ограничения.

© «Вечерние ведомости»