В День флага России в Перми состоится пробег ретроавтомобилей

20:10 | 22.08.2019

22 августа в Пермском крае отпразднуют День Государственного флага Российской Федерации. Мероприятия запланированы во всех территориях региона, центральное из них – в краевой столице. В Перми состоится парад ретроавтомобилей – участников акции «Под флагом России». Пробег охватит все районы города.



Колонна стартует на площади Дружбы в 16:30 и завершит свой путь на Соборной площади, где в 17:00 начнётся праздничная программа. Машины проследуют по бульвару Гагарина до сквера им. Юрия Гагарина, далее по улицам Героев Хасана и Стахановской, после чего повернут в центр – на Комсомольскую площадь, улицы Сибирскую и Монастырскую.



С 17:00 до 19:00 на Соборной площади пройдёт выставка ретроавтомобилей, шоу дронов и робоквесты. Для детей будут организованы интерактивные развлечения, состоится заезд на беговелах. Желающие смогут сдать нормы ГТО и принять участие во флешмобах.



С 19:00 до 22:00 там же, на Соборной площади, будет представлена концертная программа, в которой примут участие хор «Млада», Пермский губернский оркестр, сольные исполнители и творческие коллективы города Перми. В финале праздника зрителей ждёт Davlet Khan show из Екатеринбурга.

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