Пермский край празднует 350-летие российского флага

18:26 | 22.08.2019

22 августа в России празднуют 350-летие государственного флага страны. В Пермском крае торжественные мероприятия начались во второй половине дня, основная площадка праздника — Соборная площадь в Перми. Здесь собираются жители и гости краевой столицы, семьи с детьми и жители старшего поколения, чтобы присоединится к массовым гуляниям.



В Перми состоится парад ретроавтомобилей – участников акции «Под флагом России». Пробег охватит все районы города. Колонна стартовала на площади Дружбы в 16:30 и завершила свой путь на Соборной площади, где в 17:00 началась праздничная программа. Машины проследуют по бульвару Гагарина до сквера им. Юрия Гагарина, далее по улицам Героев Хасана и Стахановской, после чего повернут в центр – на Комсомольскую площадь, улицы Сибирскую и Монастырскую.



До 19:00 на Соборной площади пройдет выставка ретроавтомобилей, шоу дронов и робоквесты. Для детей будут организованы интерактивные развлечения, состоится заезд на беговелах. Желающие могут сдать нормы ГТО и принять участие во флешмобах. С 19:00 до 22:00 там же, на Соборной площади, будет представлена концертная программа, в которой примут участие хор «Млада», Пермский губернский оркестр, сольные исполнители и творческие коллективы города Перми. В финале праздника зрителей ждет Davlet Khan show из Екатеринбурга.

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