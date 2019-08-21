Пермский край в финале «Театрального Приволжья» представят «Балаганчик» и «17-я скрипка»

22:30 | 21.08.2019

На Совете по культуре представили участников финального этапа окружного фестиваля «Театральное Приволжье» от Пермского края.



21 августа на Совете по культуре при губернаторе Пермского края обсудили проведение мероприятий Года театра в регионе.



В рамках Года театра в Пермском крае реализуется ряд крупных мероприятий, от инфраструктурных проектов до масштабных фестивальных событий. Открывая обсуждение, губернатор Максим Решетников отметил, что за первую половину года уже состоялось 18 театральных премьер. Впереди – открытие нового театрального сезона, который обещает быть не менее насыщенным и интересным. Ожидается 27 премьерных спектаклей, которые пройдут во всех ключевых театрах – как в краевой столице, так и в территориях. «Культура развивается хорошо там, где развивается материально-техническая база. Мы действительно и дальше будем этим заниматься, будем решать накопившиеся вопросы. Первое время фокусируемся на краевых театрах, но надо помогать и муниципальным театрам, чтобы развивались коллективы, репертуары. Краевым театрам нужно больше охватывать новые пространства, выходить к людям, чтобы увеличить популярность театров в крае», – отметил Максим Решетников.



Одним из ключевых событий Года театра в ПФО стал фестиваль «Театральное Приволжье», который объединил более тысячи школьных и 130 студенческих театров из регионов округа. Старт фестивалю дал в марте полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, а сейчас «Театральное Приволжье» выходит на финишную прямую.



До 31 октября в рамках окружного этапа фестиваля каждый может заочно познакомиться с участниками из всех субъектов – с помощью видеоверсий спектаклей на сайте http://театральноеприволжье.рф. Там же можно поддержать понравившихся участников из других регионов, отдав свой голос в режиме онлайн. Уже в ноябре в рамках финала «Театрального Приволжья» жюри и зрители выберут лучшие молодые театральные коллективы из 14 регионов. Пермский край на этом событии представят два театра – «Балаганчик» и «17-я скрипка».



В номинации «Школьный театральный коллектив» регион представит детская театральная студия «Балаганчик» из посёлка Яйва – победитель I краевого конкурса любительских театральных коллективов «На улице Мира». «Мы – пропагандисты театрального искусства. По нашей инициативе в посёлке ежегодно проходит Театральная неделя. В неё традиционно вовлекаются воспитанники детских садов, учащиеся школ, взрослые, семьи», – рассказала Марина Алексеева, руководитель детской театральной студии «Балаганчик».



Второй театральный коллектив – «17-я скрипка» – представит Пермский край в номинации «Студенческий театральный коллектив». Примечательно, что молодой пермский театр подтвердил свое первенство и в финале фестиваля «Российская студенческая весна» и теперь готовится представить Пермский край в финале окружного фестиваля «Театральное Приволжье».



Театр существует с 2013 года. За это время поставлено 13 спектаклей, около 40 номеров в оригинальном и театральном жанрах. Состав основной актёрской труппы 15-17 человек. Театр – многократный обладатель Гран-при и звания лауреата всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.



В финале театр покажет спектакль «Признание» («Далёкие близкие») по мотивам рассказов Василия Шукшина. Об этом на Совете рассказала художественный руководитель театра, обладатель медали губернатора Пермского края «За особые заслуги в области культуры» и федеральный эксперт «Российской студенческой весны» Юлия Артемьева.



По словам генерального директора пермского Дома народного творчества Татьяны Санниковой, Пермский край славится крупными театрами и любительским, народным творчеством. «В докладах прозвучали мероприятия федерального масштаба и любительских театров, которые объединяют большое количество людей. Например, проводя фестиваль школьных театров, мы не могли подозревать, что количество участников достигнет 2 тыс. человек, 198 коллективов. Это было заметно на уровне ПФО, наши театры стали обладателями наград. Это говорит о том, что такие разнообразные мероприятия объединяют жителей Прикамья вокруг театра».



В этом году восемь театров Прикамья получили более 37 млн из федерального бюджета на техническое оснащение. Завершается ремонт зрительного зала в ТЮЗе, в Чайковском театре драмы и комедии идёт реконструкция, идёт подготовка проектной документации для ремонта фасада здания Театра-Театра.



Новый театральный сезон в театрах Пермского края подарит зрителям 27 премьер. Осенью в Перми впервые состоится Всероссийский фестиваль-конкурс профессиональных театров «POST ФАКТ», а также XV Пермский краевой фестиваль «Волшебная кулиса»; в Березниках пройдёт региональный театральный фестиваль «КаМский», в Кудымкаре – межнациональный фестиваль искусств «Сообщение».

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