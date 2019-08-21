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22:30 | 21.08.2019

Пермский край в финале «Театрального Приволжья» представят «Балаганчик» и «17-я скрипка»

На Совете по культуре представили участников финального этапа окружного фестиваля «Театральное Приволжье» от Пермского края.

21 августа на Совете по культуре при губернаторе Пермского края обсудили проведение мероприятий Года театра в регионе.

В рамках Года театра в Пермском крае реализуется ряд крупных мероприятий, от инфраструктурных проектов до масштабных фестивальных событий. Открывая обсуждение, губернатор Максим Решетников отметил, что за первую половину года уже состоялось 18 театральных премьер. Впереди – открытие нового театрального сезона, который обещает быть не менее насыщенным и интересным. Ожидается 27 премьерных спектаклей, которые пройдут во всех ключевых театрах – как в краевой столице, так и в территориях. «Культура развивается хорошо там, где развивается материально-техническая база. Мы действительно и дальше будем этим заниматься, будем решать накопившиеся вопросы. Первое время фокусируемся на краевых театрах, но надо помогать и муниципальным театрам, чтобы развивались коллективы, репертуары. Краевым театрам нужно больше охватывать новые пространства, выходить к людям, чтобы увеличить популярность театров в крае», – отметил Максим Решетников.

Одним из ключевых событий Года театра в ПФО стал фестиваль «Театральное Приволжье», который объединил более тысячи школьных и 130 студенческих театров из регионов округа. Старт фестивалю дал в марте полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, а сейчас «Театральное Приволжье» выходит на финишную прямую.

До 31 октября в рамках окружного этапа фестиваля каждый может заочно познакомиться с участниками из всех субъектов – с помощью видеоверсий спектаклей на сайте http://театральноеприволжье.рф. Там же можно поддержать понравившихся участников из других регионов, отдав свой голос в режиме онлайн. Уже в ноябре в рамках финала «Театрального Приволжья» жюри и зрители выберут лучшие молодые театральные коллективы из 14 регионов. Пермский край на этом событии представят два театра – «Балаганчик» и «17-я скрипка».

В номинации «Школьный театральный коллектив» регион представит детская театральная студия «Балаганчик» из посёлка Яйва – победитель I краевого конкурса любительских театральных коллективов «На улице Мира». «Мы – пропагандисты театрального искусства. По нашей инициативе в посёлке ежегодно проходит Театральная неделя. В неё традиционно вовлекаются воспитанники детских садов, учащиеся школ, взрослые, семьи», – рассказала Марина Алексеева, руководитель детской театральной студии «Балаганчик».

Второй театральный коллектив – «17-я скрипка» – представит Пермский край в номинации «Студенческий театральный коллектив». Примечательно, что молодой пермский театр подтвердил свое первенство и в финале фестиваля «Российская студенческая весна» и теперь готовится представить Пермский край в финале окружного фестиваля «Театральное Приволжье».

Театр существует с 2013 года. За это время поставлено 13 спектаклей, около 40 номеров в оригинальном и театральном жанрах. Состав основной актёрской труппы 15-17 человек. Театр – многократный обладатель Гран-при и звания лауреата всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.

В финале театр покажет спектакль «Признание» («Далёкие близкие») по мотивам рассказов Василия Шукшина. Об этом на Совете рассказала художественный руководитель театра, обладатель медали губернатора Пермского края «За особые заслуги в области культуры» и федеральный эксперт «Российской студенческой весны» Юлия Артемьева.

По словам генерального директора пермского Дома народного творчества Татьяны Санниковой, Пермский край славится крупными театрами и любительским, народным творчеством. «В докладах прозвучали мероприятия федерального масштаба и любительских театров, которые объединяют большое количество людей. Например, проводя фестиваль школьных театров, мы не могли подозревать, что количество участников достигнет 2 тыс. человек, 198 коллективов. Это было заметно на уровне ПФО, наши театры стали обладателями наград. Это говорит о том, что такие разнообразные мероприятия объединяют жителей Прикамья вокруг театра».

В этом году восемь театров Прикамья получили более 37 млн из федерального бюджета на техническое оснащение. Завершается ремонт зрительного зала в ТЮЗе, в Чайковском театре драмы и комедии идёт реконструкция, идёт подготовка проектной документации для ремонта фасада здания Театра-Театра.

Новый театральный сезон в театрах Пермского края подарит зрителям 27 премьер. Осенью в Перми впервые состоится Всероссийский фестиваль-конкурс профессиональных театров «POST ФАКТ», а также XV Пермский краевой фестиваль «Волшебная кулиса»; в Березниках пройдёт региональный театральный фестиваль «КаМский», в Кудымкаре – межнациональный фестиваль искусств «Сообщение».

© «Вечерние ведомости»

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