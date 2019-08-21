В Перми могут появиться новые объекты социальной инфраструктуры

19:12 | 21.08.2019

На заседании комитета Пермской городской Думы по градостроительству, планированию и развитию территории депутаты поддержали внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Перми. В частности, участки земли на ул. Маршала Жукова и ул. Лермонтова в Ленинском районе города Перми предлагается определить как зоны центра обслуживания рекреационных территорий, рекреационно-ландшафтных территорий и высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов. На этом месте в планах города построить международный образовательный кампус для студентов Пермского медицинского университета, где помимо жилого комплекса будут располагаться учебная и научная зоны, спортивные сооружения и автомобильная стоянка. Планировка объекта уже разработана.



Для многофункционального использования земельного участка на ул. Пермской, 33 предложено установить подзоны обслуживания и деловой активности с предельной высотой 46 м. Построенный на данной территории жилой комплекс остался не завершенным из-за банкротства первоначального застройщика. Закончить строительство комплекса и ввести его в эксплуатацию вызвалась компания ОАО «КОРТЕКС».



«Повестка комитета была очень насыщенная. Пермь развивается, и международный кампус может положительно повлиять на имидж нашего города. Это приоритетный краевой инвестиционный проект», – отметил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

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