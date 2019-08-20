Пермь: новости дня
17:19 | 21.08.2019
В Прикамье упростят получение пособия многодетным
Как отметил 21 августа на заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников, в Прикамье в 2019 году только треть многодетных семей получили выплаты на третьего и последующего ребенка. При этом средства из краевого и федерального бюджетов были предусмотрены в полном объеме.
По словам министра социального развития Пермского края Павла Фокина, на 1 августа из более чем 4 тысяч семей, зарегистрировавших рождение третьего и более ребенка, выплаты назначены только 1,7 тысячи: «Основная причина – несоответствие уровня дохода: семьи не проходят порог, необходимый для получения пособия. Сейчас он установлен в размере одного прожиточного минимума на одного члена семьи. Уже вышел указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому будет принят норматив в размере двух прожиточных минимумов. Он вступает в силу с 1 января 2020 года».
Губернатор поручил министерству социального развития и министерству здравоохранения Пермского края оперативно пересчитать пособия для всех семей, которые подпадают под новую норму, и своевременно проинформировать их о новом порядке получения господдержки.
«Я считаю, что ждать не надо, давайте установим порог в два прожиточных минимума уже сейчас. Не дожидаясь, пока молодые родители придут с пакетами бумаг. Проинформируйте их, помогите собрать документы и при необходимости – оформить. Потому что молодым родителям порой не до этого. Думаю, будет справедливо, если нововведения мы применим с 1 января 2019 года. Необходимо пересчитать все выплаты с начала этого года, разумеется, с момента рождения ребенка», – дал поручение губернатор.
Размер пособия многодетным семьям не изменился: он рассчитывается исходя из данных 2 квартала 2018 года и составляет 10 289 рублей. Выплачивается эта сумма третьему и последующим детям, родившимся в 2019 году, сообщают в министерстве социального развития Пермского края.
© «Вечерние ведомости»
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