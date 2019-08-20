Ряд социальных расходов бюджета одобрили депутаты Пермской городской Думы

18:33 | 20.08.2019

На заседании комитета по социальной политике депутаты Пермской городской Думы поддержали продление сразу нескольких расходных обязательств.



Речь идет о предоставлении бесплатного питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми и частных общеобразовательных организаций, а также двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, о дополнительных мерах социальной поддержки студентов и учащихся, имеющих детей в возрасте до 1,5 года, а также об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления до 31 декабря 2022 года.



До 31 декабря 2022 года продлено действие расходного обязательства по присуждению премии главы города Перми «Золотой резерв». Продлены расходные обязательства по организации перевозки детей из микрорайона Налимиха до школы №71 и обратно до 31 мая 2020 года.



Председатель комитета, депутат Василий Кузнецов подчеркнул, что представленные проекты имеют социальную значимость и позволят улучшить образовательный процесс.



«За время думских каникул накопилось немало социальных вопросов. Социальная сфера – одна из самых важных, и поддержка депутатского корпуса бесспорна», – прокомментировал депутат Илья Лисняк.



Также на комитете обсуждался проект предоставления многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен земельного участка. У многодетных семей появится возможность не только выбрать земельный участок, но и получить единовременную денежную выплату на его приобретение. Выплата будет носить целевой характер и предоставляться без учета доходов семьи, а земельный участок, приобретенный с использованием выплаты, должен быть оформлен в общую долевую собственность членов многодетной семьи и находиться на территории края. Предложение депутаты поддержали единогласно.

© «Вечерние ведомости»