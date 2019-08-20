Пермские депутаты: «Методика расчета тарифа требует серьезной доработки!»

18:25 | 20.08.2019

Комитет Пермской городской Думы по экономическому развитию рассмотрел вопрос об изменении методики расчета регулируемого тарифа и стоимости проездных билетов. В соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации №158 в действующую методику расчета тарифа на проезд в общественном транспорте необходимо внести изменения. Формула расчета: объем транспортной работы, деленный на пассажиропоток.



Начальник департамента дорог и транспорта администрации города Перми Анатолий Путин отметил, что пассажиры смогут приобрести транспортные карты на разное количество поездок: от суток до года, и выбрать удобный для них способ оплаты: наличными средствами, банковскими картами или иными электронными устройствами. Также сохранятся все виды льготных проездных документов: для школьников, студентов, пенсионеров.



Депутаты считают, что представленная методика требует очень серьезной доработки, и предложили рассмотреть документ в первом чтении.



Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов и депутат Александр Филиппов рассказали о недавнем рабочем визите в Нижний Новгород и реализации там транспортной реформы.



«Коллеги из Нижнего Новгорода сохранили муниципальный транспорт, порядка 70%, льготный проездной стоит значительно меньше представленных в нашем тарифном меню, хотя сумма субсидий у них значительно меньше, чем у нас. Однако транспорт развивается, – подчеркнул Алексей Грибанов. – Город Пермь находится на пороге очень больших, радикальных перемен. Нам следует принципиально придерживаться адекватных цифр и создать нормативную базу». Вместе с тем, частные перевозчики в удаленных районах Нижнего Новгорода работают по нерегулируемым тарифам.



«К вопросу изменения тарифа мы подходим уже несколько лет и, с учетом инфляционных процессов, так или иначе нужно приступать к его принятию и представить корректный подсчет цифр. Тариф на общественный транспорт – одна из серьезных составляющих бюджетного процесса, и нужно понимать, что делать и для чего. Нынешний проект «сырой» и требует иного подхода, каких-то альтернатив!» – отметил депутат Александр Филиппов.



«Вопрос формирования тарифа крайне серьезный. Считаю, что пока не приведены четкие, корректные цифры, предлагаемую методику принимать нецелесообразно», – прокомментировала депутат Вероника Куликова.



Депутат Арсен Болквадзе отметил, что надо переходить к новому федеральному регулированию транспортной отрасли. «У нас запущен пилотный проект, мы планируем переходить на новый принцип работы с перевозчиками, для этого нужна нормативная база. Мы не можем стоять в стороне», – подчеркнул Арсен Болквадзе.



Депутат Геннадий Сторожев придерживается позиции оставить существующий тариф и искать возможности реализации реформы через бюджетные средства.



Документ предложено рассмотреть на пленарном заседании Думы в первом чтении. Поправки будут приниматься до 10 сентября 2019 года.

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