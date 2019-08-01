Депутат Пермской гордумы Василий Кузнецов провел прием граждан

18:23 | 19.08.2019

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае прием граждан провели депутат Пермской городской Думы, член генерального совета партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Детский спорт» в Приволжском федеральном округе Василий Кузнецов и региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Ирина Ермакова.



Житель Дзержинского района Перми занимается лыжероллерным спортом. По его мнению, в Перми необходимо построить специальную трассу для подготовки лыжников. Василий Кузнецов рассказал про перспективу организации лыжероллерной трассы на базе «Прикамье». Кроме того, была инициирована встреча с председателем комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми для обсуждения данного вопроса.



Житель Индустриального района Перми рассказал, что во дворе его жилого дома есть футбольная площадка, которую необходимо благоустроить. В ходе приема была достигнута договоренность о совместном выезде на объект. Был разъяснен порядок действий для организации строительства спортивной инфраструктуры на муниципальной земле. Определен план дальнейших действий с подключением депутата Пермской городской Думы по этому округу, а также представителей комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми.



Жительница Индустриального района Перми просила о содействии в продвижении социально значимых мероприятий, направленных на поддержание семейных ценностей. Ириной Ермаковой и Василием Кузнецовым принято решение организовать встречу в комитете по физической культуре и спорту администрации города Перми для более детального обсуждения. Кроме того, заявительнице было предложено взаимодействие и поддержка в подготовке последующих мероприятий в 2019-2021 году. Женщине также предложили принять участие в конкурсе для получения президентского гранта.

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