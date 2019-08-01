Владимир Манин провел прием пермяков

18:14 | 19.08.2019

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае прием граждан по личным вопросам провел депутат Пермской городской Думы Владимир Манин.



Жительница Свердловского района Перми живет в частном доме, у которого два собственника. Один из них получил часть дома по наследству три года назад, но в нем не проживает, не платит за коммунальные услуги, не хочет вкладываться в ремонт крыши. Владимир Манин разъяснил, что необходимо подготовить и составить претензию в адрес другого собственника. К ней приложить документы об оплате коммунальных услуг за прошедшие три года. Если он откажется платить – необходимо обратиться в суд. Кроме того, чтобы избежать спорных ситуаций в дальнейшем, стоит обратиться в ресурсоснабжающие организации с просьбой о разделении счетов на оплату коммунальных услуг.



Жительница Орджоникидзевского района Перми имеет в собственности квартиру в ветхом доме. По ее словам, остальные квартиры – муниципальные, жильцов давно расселили. Так как дом не признан аварийным, ей по закону не положено другое жилье.



По информации управления жилищных отношений администрации Перми, процедуры по признанию дома аварийным и подлежащим сносу планируется провести в ноябре 2019 года. Женщине разъяснили, что в случае признания дома аварийным необходимо обратиться в суд для получения жилого помещения (при наличии соответствующего соглашения с администрацией Перми) или социальной выплаты из резервного фонда.

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