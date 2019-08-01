Пермь: новости дня
18:11 | 19.08.2019
Пермские депутаты ведут приемку работ по благоустройству дворов
В округе депутата Василия Кузнецова в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, завершены работы по благоустройству сразу в нескольких дворах. Во дворе дома по ул. Карпинского, 101, 103 отремонтирован и заасфальтирован тротуар, появился новый асфальт на проезжей части, отсыпана территория для парковки автомобилей. Ранее у дома появилась детская площадка, установлены уличные тренажеры, недалеко от домов появился типовой многофункциональный спортивный комплекс. Приемка работ также идет по адресам: ул. Карпинского, 29, ул. Подводников, 4, ул. Декабристов, 5, ул. Декабристов, 3, ул. Карпинского, 85а.
«Во всех депутатских округах развернуты широкие программы по благоустройству. Очень серьезным подспорьем стал проект, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным «Жилье и городская среда», который позволил привлечь дополнительные средства на благоустройства дворов. Сегодня к ремонту дворов мы подходим комплексно, слышим, что нам говорят люди», - рассказал депутат Василий Кузнецов.
В 2019 году в округе Василия Кузнецова ведется благоустройство более чем в 20 дворах.
Депутат Александр Буторин проверил ход работ по федеральной программе «Формирование современной городской среды» во дворах Ленинского района: на ул. Пушкина, 1, ул. Пермской, 8, ул. 25-го Октября, 22а, б, Петропавловской, 77, 81, 85, 89, 91, 93, ул. Екатерининской, 51, Луначарского, 26, 26а. По всем адресам подрядчики активно ведут работы: производится замена асфальта, бортового камня, оборудование парковочных карманов и пешеходных дорожек. В ряде дворов будет установлено уличное освещение и скамейки.
«Работа по благоустройству – это важная составляющая общего комфорта для людей. Жители видят, как преображаются улицы города, и, естественно, хотят увидеть такой же порядок у себя «дома», – отметил Александр Буторин.
Завершены работы по благоустройству придомовых территорий на ул. Генерала Черняховского, 60, 62, 64, ул. Восстания, 14, ул. Постаногова, 1. Депутат Олег Бурдин организовал постоянный контроль за работой подрядчиков. Также в микрорайоне Пихтовая стрелка состоялось открытие детской игровой площадки на пересечении улиц Восходящей и Черничной.
«Сейчас применяется комплексный подход к благоустройству – совмещается ремонт дорог и тротуаров с обустройством детских зон. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» придомовые территории приводятся в порядок, а в частном секторе по программе благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки строятся детские площадки. На протяжении 5 лет эта программа была нацелена только на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, однако в прошлом году глава города Перми дал поручение разработать программу комплексного благоустройства частного сектора, и сегодня мы ее успешно реализуем», – подчеркнул Олег Бурдин.
Третий год в Перми активно приводят в порядок придомовые территории. Средства выделяются из бюджетов разных уровней в рамках федеральных, краевых и муниципальных программ. Депутаты Пермской городской Думы контролируют ход работ по благоустройству дворов в своих округах.
Завершить все работы планируется в конце сентября. В этом году в Перми будет отремонтировано 207 дворов (по данным портала «Управляем вместе»). Пермяки могут контролировать ход ремонта дворов через сайт «Управляем вместе».
© «Вечерние ведомости»
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