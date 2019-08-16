Пермь: новости дня
02:32 | 18.08.2019
Пермские летчики в составе сборной России стали вице-чемпионами Европы
Летчики-спортсмены выступали на самолетах Су-31М отечественного производства и Extra 330 производства ФРГ. По итогам соревнований сборная команда России заняла второе место. На первом месте оказалась сборная Франции, на третьем – сборная Финляндии.
Пермский край на чемпионате представляли Михаил Безденежных, Владимир Котельников, Василий Плотников и Сергей Зайцев. «Волнительным был каждый полет, ведь на тебя смотрят не только судьи, но и все спортсмены, а ты должен зачет показать, свой максимум», – признался член российской сборной Сергей Зайцев.
Михаил Безденежных – мастер спорта, абсолютный чемпион России на Як-52 (2011), абсолютный чемпион России в классе Advanced (2016).
Владимир Котельников – мастер спорта, заслуженный мастер спорта России, двукратный абсолютный чемпион мира на Як-52 (2012, 2014), абсолютный чемпион России в классе Advanced (2012, 2015), трехкратный абсолютный чемпион России на Як-52 (2007, 2008, 2012).
Сергей Зайцев – кандидат в мастера спорта, серебряный призер чемпионата России в классе Advanced в командных соревнованиях (2013), призер Открытого чемпионата Испании (2019).
Василий Плотников – мастер спорта, чемпион России в классе Advanced в командных соревнованиях (2017).
© «Вечерние ведомости»
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