Пермские летчики в составе сборной России стали вице-чемпионами Европы

02:32 | 18.08.2019

В Польше завершился ХI чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах в категории Advanced. В соревнованиях приняли участие 46 спортсменов из восьми стран мира: России, Франции, Германии, Польши, Румынии, Финляндии, Литвы и Украины. В состав российской сборной вошли четыре спортсмена из Пермского края.



Летчики-спортсмены выступали на самолетах Су-31М отечественного производства и Extra 330 производства ФРГ. По итогам соревнований сборная команда России заняла второе место. На первом месте оказалась сборная Франции, на третьем – сборная Финляндии.



Пермский край на чемпионате представляли Михаил Безденежных, Владимир Котельников, Василий Плотников и Сергей Зайцев. «Волнительным был каждый полет, ведь на тебя смотрят не только судьи, но и все спортсмены, а ты должен зачет показать, свой максимум», – признался член российской сборной Сергей Зайцев.



Михаил Безденежных – мастер спорта, абсолютный чемпион России на Як-52 (2011), абсолютный чемпион России в классе Advanced (2016).



Владимир Котельников – мастер спорта, заслуженный мастер спорта России, двукратный абсолютный чемпион мира на Як-52 (2012, 2014), абсолютный чемпион России в классе Advanced (2012, 2015), трехкратный абсолютный чемпион России на Як-52 (2007, 2008, 2012).



Сергей Зайцев – кандидат в мастера спорта, серебряный призер чемпионата России в классе Advanced в командных соревнованиях (2013), призер Открытого чемпионата Испании (2019).



Василий Плотников – мастер спорта, чемпион России в классе Advanced в командных соревнованиях (2017).

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