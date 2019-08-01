Осенью 100 одаренных школьников получат премию главы Перми «Золотой резерв»

18:42 | 16.08.2019

В Перми начала работу комиссия по отбору кандидатов на получение премии.



Премия присуждается школьникам за достижения, полученные с 15 августа 2018 года до 15 августа 2019 года. Номинантами могут стать ученики 8-11 классов, занимающие лидирующие позиции по результатам рейтинга электронного портфолио. По 15 школьников будут выбраны в номинациях «Художественное творчество», «Техническое творчество», «Спорт», «Социальная деятельность», еще 40 детей получат премию в номинации «Интеллект».



У учеников, получивших премию, появится возможность заключить соглашение о предпрофессиональной стажировке с предприятиями-партнерами фонда «Золотой резерв».



Премия «Золотой резерв» создана по инициативе главы города Дмитрия Самойлова. Она призвана поддерживать одаренных школьников, стимулировать их интеллектуальную и творческую деятельность, создавать условия для осознанного выбора профессиональной карьеры и дальнейшей реализации своего потенциала на территории Перми и края.

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