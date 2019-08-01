В Перми пройдут танцы под музыку военных лет

18:24 | 16.08.2019

Совет ветеранов Мотовилихинского района проводит в рамках проекта «Праздники у фонтана» 17 августа в 15:00 мероприятие «Танцы, песни военных лет» в сквере им. Землячки.



В программе – выступления творческих коллективов, мастер-класс по танцам с участием ансамбля «Рио-Рита», также прозвучат песни военных лет, под которые все желающие могут потанцевать.



Такие мероприятия проходят ежемесячно, жители могут получить дополнительную информацию в отделе по работе с общественностью администрации района по телефону – 260-45-54.

© «Вечерние ведомости»