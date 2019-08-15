В Прикамье на 16,2% снизилось количество ДТП с детьми

13:35 | 16.08.2019

В Пермском крае по итогам семи месяцев 2019 года наблюдается тенденция к снижению детской аварийности, сообщает Управление ГИБДД по Пермскому краю. Число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей снизилось на 16,2% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Всего с января по июль 2019 года произошло 244 ДТП с участием детей до 16 лет. Два ребенка погибли, 273 – получили травмы. В 2018 году за тот же период было зарегистрировано 291 ДТП с детьми. Погибли 4 ребенка, травмы получили 307 детей.



Как пояснили в Управлении ГИБДД по Пермскому краю, снижение детской аварийности стало возможным благодаря «слаженной работе всех ведомств и общественности» и активной профилактике ДТП, проводимой в школах. Так, за каждой школой закреплен инспектор, который регулярно беседует с детьми о безопасности на дорогах.



Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что одной из основных причин успешного сокращения количества очагов ДТП является реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За 2017-2018 годы благодаря федеральному проекту из 160 аварийных очагов было устранено более половины.



Накануне 1 сентября, когда число маленьких участников дорожного движения значительно возрастет, важно напомнить детям правила дорожного движения, а водителям – о необходимости усилить бдительность, особенно вблизи образовательных и спортивных учреждений и остановочных пунктов.



Общее число аварий на дорогах края по отношению к данным семи месяцев прошлого года уменьшилось на 8,7%. За семь месяцев 2019 года на территории Пермского края зарегистрировано 1662 ДТП. В них погибли 137 человек, 2233 – получили травмы.



Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Пермском крае будет отремонтировано 55 объектов. Финансирование проекта в регионе превышает 2 млрд рублей. Предполагается, что в результате реализации нацпроекта на территории Пермской агломерации к 2024 году 85% дорог региона будет приведено в нормативное состояние, а количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.

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