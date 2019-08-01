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Пермь: новости дня


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18:13 | 15.08.2019

За 8 месяцев простои электротранспорта в Перми по причине ДТП снизились на 24%

Это стало возможным благодаря планомерной работе предприятия по устранению причин возникновения задержек в движении.

По результатам работы МУП «Пермгорэлектротранс» за 8 месяцев этого года простои электротранспорта по причине дорожно-транспортных происшествий с участием трамваев, а также произошедших на трамвайных путях снизились на 24%.

МУП «Пермгорэлектротранс» ежегодно, начиная с 2012 года, ведет взыскание в судебном порядке издержек за простои с виновных в ДТП с участием трамваев и с виновных в ДТП на трамвайных путях. С начала этого года подано исков на сумму около 79 тысяч рублей. Такая мера является стимулом для автомобилистов не нарушать правила и внимательнее относиться к участникам дорожного движения, в том числе к общественному электротранспорту.

Кроме того, водители трамваев после соответствующего обучения стали помогать автомобилистам в составлении схем ДТП. При минимальных повреждениях транспортных средств и отсутствии пострадавших водители автомобилей, не дожидаясь сотрудников ДПС, могут самостоятельно заполнить расписку об отсутствии претензий и разъехаться либо попросить водителя электротранспорта составить схему ДТП. Это позволяет вдвое сократить время простоя трамваев.

© «Вечерние ведомости»

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