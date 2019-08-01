Пермь: новости дня
18:13 | 15.08.2019
За 8 месяцев простои электротранспорта в Перми по причине ДТП снизились на 24%
По результатам работы МУП «Пермгорэлектротранс» за 8 месяцев этого года простои электротранспорта по причине дорожно-транспортных происшествий с участием трамваев, а также произошедших на трамвайных путях снизились на 24%.
МУП «Пермгорэлектротранс» ежегодно, начиная с 2012 года, ведет взыскание в судебном порядке издержек за простои с виновных в ДТП с участием трамваев и с виновных в ДТП на трамвайных путях. С начала этого года подано исков на сумму около 79 тысяч рублей. Такая мера является стимулом для автомобилистов не нарушать правила и внимательнее относиться к участникам дорожного движения, в том числе к общественному электротранспорту.
Кроме того, водители трамваев после соответствующего обучения стали помогать автомобилистам в составлении схем ДТП. При минимальных повреждениях транспортных средств и отсутствии пострадавших водители автомобилей, не дожидаясь сотрудников ДПС, могут самостоятельно заполнить расписку об отсутствии претензий и разъехаться либо попросить водителя электротранспорта составить схему ДТП. Это позволяет вдвое сократить время простоя трамваев.
© «Вечерние ведомости»
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