Пермь: новости дня
17:40 | 15.08.2019
Специалисты пермского МФЦ приедут к дачникам
Для обеспечения своевременного предоставления государственных и муниципальных услуг жителям Прикамья в краевом многофункциональном центре запускают тестовую программу по организации выездного приема документов сотрудниками МФЦ на территории садовых массивов.
Как рассказали в пресс-службе учреждения, идея проекта пришла от самих дачников. В рамках заседания общественного совета при Управлении Росреестра, состоявшегося в Перми в начале июля, прозвучало предложение от регионального отделения «Союз садоводов России» по организации работы мобильных офисов МФЦ на территории некоммерческих садовых товариществ (НСТ). В качестве пилотной площадки был предложен массив Алёшиха, расположенный на территории Краснокамского района.
«В период дачного сезона многие перебираются подальше от мегаполиса. Мобильный МФЦ позволит отдыхающим за городом пермякам не выезжать в краевую столицу, чтобы решить необходимые вопросы с документами. Госуслуги садоводам окажут выездные специалисты многофункционального центра. Первый «дачный» прием мы организуем на территории Союза НСТ «Алёшиха» 17 августа с 12:00 до 17:00. Впоследствии будем смотреть по мере накопления заявок», - рассказал руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.
В мобильном офисе МФЦ садоводы смогут получить услуги Росреестра по оформлению сделок с недвижимостью (постановка на кадастровый учет, внесение изменений в документы, регистрация прав собственности), Пенсионного фонда, МВД, соцзащиты и др.
По словам Леонида Громова, в случае успешной реализации пилотного проекта, мобильные офисы МФЦ могут появиться и в других дачных массивах Пермского края.
Сеть МФЦ Пермского края включает в себя 53 филиала и более двухсот территориально-обособленных структурных подразделений. На конец 2 квартала 2019 года МФЦ предоставляют 970 видов услуг, в том числе 143 государственных (федеральные и региональные) и 778 муниципальных.
© «Вечерние ведомости»
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