В Прикамье в третий раз пройдет фестиваль «Гений места»

17:35 | 15.08.2019

24-25 августа в Перми в третий раз состоится фестиваль «Гений места». Он пройдет на Заводе Шпагина, в цехе, называемом «Литера А». Традиционно мероприятие объединит темы городской и книжной культур, путешествий и гастрономии.



В течение двух дней жители и гости Перми смогут встретиться с известными авторами, послушать лекции, вместе с детьми принять участие в играх и мастер-классах, насладиться живой музыкой. Спикерами фестиваля станут генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье, поэт Иван Давыдов, главный редактор сайта «Горький», литературный критик Константин Мильчин и литературовед, телеведущий Александр Архангельский. С перформансом и лекцией выступит Сергей Пахомов (Пахом), известный андеграундный актер, сценарист, художник. Пермский путешественник Эльнар Мансуров расскажет о формировании привлекательного образа туристических мест, а психотерапевт Александр Вайнер – о том, как русская классика делает нас несчастными. Также гостей фестиваля ждут авторские экскурсии от героев проекта «Пермь в лицах».



На фестивале «Гений места» пройдет книжная ярмарка от ведущих российских издательств, таких, как МИФ, «Альпина», Ad Marginem и др.



Кроме того, в рамках деловой программы фестиваля 23 августа организаторы устроят выездной pre-convention тур «Вкус места – Ильинский», где познакомят участников с гастрономией времен Строгановых и устроят дегустацию блюд.



Музыкальными гостями фестиваля станут группы Cave Sunrise (Пермь), Blues Bastards (Екатеринбург) и «Джуна» (Москва). А перед самим концертом пройдет круглый стол о локальной специфике музыкального пространства в Перми и Екатеринбурге.



Вход на мероприятия свободный. Полную программу можно с 19 августа изучить на сайте фестиваля https://geniusfest.ru/. На часть событий требуется регистрация.



Отметим, фестиваль «Гений места» проходит в рамках проекта «Пермский период. Новое время», который объединяет значимые культурные и спортивные события в городском пространстве и на всей территории региона, выступает коммуникационной площадкой, содействует формированию комфортной среды и способствует развитию событийного туризма в регионе.



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