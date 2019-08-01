Пермь: новости дня
17:35 | 15.08.2019
В Прикамье в третий раз пройдет фестиваль «Гений места»
В течение двух дней жители и гости Перми смогут встретиться с известными авторами, послушать лекции, вместе с детьми принять участие в играх и мастер-классах, насладиться живой музыкой. Спикерами фестиваля станут генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье, поэт Иван Давыдов, главный редактор сайта «Горький», литературный критик Константин Мильчин и литературовед, телеведущий Александр Архангельский. С перформансом и лекцией выступит Сергей Пахомов (Пахом), известный андеграундный актер, сценарист, художник. Пермский путешественник Эльнар Мансуров расскажет о формировании привлекательного образа туристических мест, а психотерапевт Александр Вайнер – о том, как русская классика делает нас несчастными. Также гостей фестиваля ждут авторские экскурсии от героев проекта «Пермь в лицах».
На фестивале «Гений места» пройдет книжная ярмарка от ведущих российских издательств, таких, как МИФ, «Альпина», Ad Marginem и др.
Кроме того, в рамках деловой программы фестиваля 23 августа организаторы устроят выездной pre-convention тур «Вкус места – Ильинский», где познакомят участников с гастрономией времен Строгановых и устроят дегустацию блюд.
Музыкальными гостями фестиваля станут группы Cave Sunrise (Пермь), Blues Bastards (Екатеринбург) и «Джуна» (Москва). А перед самим концертом пройдет круглый стол о локальной специфике музыкального пространства в Перми и Екатеринбурге.
Вход на мероприятия свободный. Полную программу можно с 19 августа изучить на сайте фестиваля https://geniusfest.ru/. На часть событий требуется регистрация.
Отметим, фестиваль «Гений места» проходит в рамках проекта «Пермский период. Новое время», который объединяет значимые культурные и спортивные события в городском пространстве и на всей территории региона, выступает коммуникационной площадкой, содействует формированию комфортной среды и способствует развитию событийного туризма в регионе.
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© «Вечерние ведомости»
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