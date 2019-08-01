В Перми ликвидирована свалка мусора

17:29 | 15.08.2019

Несанкционированная свалка по улице Сокольской убрана силами администрацией Кировского района. На расстоянии примерно 50 метров будет оборудовано 6 новых мусорных контейнеров.



Место накопления отходов на улице Сокольской, 35 было расположено без соответствующего разрешения. В течение 2019 года организациям, обслуживающим соседние дома (улица Калинина, 68, улица Калинина, 74, улица Сокольская, 31, 33, 35, улица Юнг Прикамья, 39, улица Светлогорская, 21) было предложено оформить разрешение на содержание контейнерной площадки. Кроме того, самовольное расположение контейнеров создавало трудности с движением транспорта по улице Сокольской. Поскольку у этих организаций не было возможности оборудовать и содержать контейнерную площадку, администрация Кировского района приняла решение убрать ее с этого места. Информация о необходимости оборудования площадки на территории многоквартирных домов была направлена в адрес обслуживающих организаций, также были проинформированы прокуратура Кировского района, Инспекция государственного жилищного надзора, ПКГУП «Теплоэнерго».



После проведенного 13 августа совещания с обслуживающими организациями с участием представителей прокуратуры Кировского района, Инспекции государственного жилищного надзора, ПКГУП «Теплоэнерго» было принято решение оборудовать 6 мусорных контейнеров на территории домов на расстоянии примерно 50 метров от бывшего места несанкционированной свалки.

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