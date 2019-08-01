В Перми отметят День физкультурника

17:11 | 15.08.2019

В пятницу, 16 августа, с 17:00 до 20:00 в сквере им. Дзержинского состоится спортивный праздник для жителей города, в рамках которого будет работать сразу несколько интерактивных площадок.



В программе «Дня физкультурника» – показательные выступления от инструкторов СК «Спортхолл» и школы танца New York, спортивные площадки и мастер-классы по различным фитнес-направлениям, соревнования для всех желающих по планке и перетягиванию каната, интерактивные площадки от Пермской академии тенниса, школы футбольного мастерства, активити-парка «Sky Trip», zumba party, розыгрыш клубных карт и подарков от партнеров мероприятия, фудкорт, аквагрим и сладкая вата, выступление музыкальной группы «Katrinа».



Спортивный праздник организован администрацией Дзержинского района Перми совместно с СК «Спортхолл» и другими партнерами мероприятия.



Во время праздника будет работать уличное кафе. Все пришедшие на праздничное мероприятие получат подарки от спонсоров.

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